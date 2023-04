Arbeitsunfall: Maler (22) stürzt aus zwei Metern Höhe und stirbt

Der Mann aus dem Landkreis München ist von einem Gerüst gestürzt und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er starb trotz Reanimation am Unfallort.

Stockdorf - Am Mittwochmittag ist ein Handwerker in Stockdorf (Lkr. Starnberg) während der Arbeit gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fiel der 22-Jährige aus dem Landkreis München auf einer Baustelle von einem Gerüst aus zwei Metern Höhe. Dabei ist der junge Mann so unglücklich gestürzt, dass er sich schwere Kopfverletzungen zuzog.

Schwere Kopfverletzungen: Handwerker stirbt am Unfallort

Ein Notarzt reanimierte den Verunfallten noch vor Ort, jedoch erfolglos: Der Maler erlag seinen Verletzungen.

Das Kommissariat 13 für Betriebsunfälle der Münchner Kripo ermittelt.