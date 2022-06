Brutaler Angriff: Mann überfallt Frau (19) auf Nachhauseweg

Ein Schlag ins Gesicht, ein Kniestoß in den Bauch: Ein bislang Unbekannter hat am Samstagabend eine junge Frau in Unterhaching brutal attackiert.

19. Juni 2022 - 13:55 Uhr | AZ

Der Täter attackierte die junge Frau kurz vor einer Unterführung. (Symbolbild) © Sina Schuldt (dpa)