Zwei Balkonbrände in München: Hoher Sachschaden, keine Verletzten

Warum es auf den Balkonen in Pasing und Riem gebrannt hat, klärt die Polizei. Menschen kamen nach Angaben der Feuerwehr nicht zu Schaden.

Mehrere Anwohner meldeten der Integrierten Leitstelle einen Balkonbrand in der Mittbacher Straße.

München - Am Freitag hat es im Stadtgebieten auf zwei Balkonen gebrannt, in beiden Fällen ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Balkonbrand in Pasing: Rund 10.000 Euro Schaden

Wie die Feuerwehr berichtet, gab es glücklicherweise keine Verletzten. In der Agnes-Bernauer-Straße in Pasing brannte es gegen 14.30 Uhr auf einem Balkon im ersten Obergeschoss.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit zwei C-Rohren von außen zügig ab. Direkt benachbarte Wohnungen über und neben dem Brand kontrollierten sie auf Personen und Verrauchungen, ein Hochleistungslüfter belüftete das Gebäude. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Feuerwehr etwa 10.000 Euro.

Balkonbrand in Riem: Wohnung derzeit nicht bewohnbar

Am Abend meldeten dann mehrere Anwohner der Integrierten Leitstelle einen Balkonbrand in der Mittbacher Straße in Riem.

Mit einem C-Rohr konnte das Feuer gegen 22.40 Uhr schnell von außen gelöscht werden. Auch hier kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, mehrere Wohnungen wurden auf Personen und Verrauchungen kontrolliert.

Die Balkontür und das Fenster hielten der Hitze nicht stand, die Besatzung eines Kleinalarmfahrzeuges verschloss sie behelfsmäßig. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf rund 20.000 Euro, die Wohnung kann im Moment nicht genutzt werden.