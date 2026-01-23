Beim Eisstockschießen in der Menterschwaige kann man nicht nur im Winter einem Sport mit viel Geselligkeit nachgehen, hier tummelt sich auch der eine oder andere Prominente.

Eisstockschießen, wo im Sommer Bierbänke stehen. Die Menterschwaige ist noch ein Geheimtipp.

Auch die Promis haben es schon bemerkt: Eisstöcke über die Bahn sausen zu lassen, macht Spaß! Björn Kroll betreibt als Inhaber von "Eisststock 24" mehrere Bahnen in München. Die Neueste am Gutshof Menterschwaige haben viele Münchner noch nicht auf dem Schirm.

Dabei ist sie besonders schön gelegen. Das Besondere: Gegen einen Aufpreis kann man sich dort einen Profi zum persönlichen Eisstock-Coaching dazu buchen. Die AZ-Reporterin hat's ausprobiert und weiß jetzt immerhin, was sie falsch macht. Ob ihre Ergebnisse dadurch besser werden, sei dahingestellt, aber eine Gaudi war es auf jeden Fall.

Die Nachbarschaft aus Harlaching und Grünwald kommt schon regelmäßig zum Spielen vorbei. Auch der kürzlich erst "zuagroaste" Grünwalder Bushido war schon mit seiner Familie da und hat Gefallen am Eisstockschießen gefunden.

Nicht nur Erwachsene, auch Kinder hätten hier viel Spaß. "Am Ende hängen wir ihnen sogar Goldmedaillen um den Hals", erzählt Kroll. Sogar Uli Hoeneß sei schon da gewesen. Der hat zwar schon genug Medaillen daheim. "Aber seine Enkel haben sich riesig darüber gefreut", sagt Kroll zufrieden.

Bratwurst und Hot Aperol

Passend zur Jahreszeit werden an der Hütte nebenan roter oder weißer Glühwein (5,90 Euro) und Früchtepunsch (5,60 Euro) ausgeschenkt. Im Hintergrund laufen zwar keine Weihnachtshits mehr, dafür Wintermusik.

Und weil die Menterschwaige in Harlaching liegt, gibt's natürlich auch ein bisserl ausgefallenere Getränke wie Hot Aperol oder Hot Gin (jeweils 7,60 Euro). Für den spontanen Hunger werden Bratwurstsemmeln mit Schweinswürstln (6,90 Euro), Feuerteufeln (7,90) oder Käseknackern (7,90 Euro) verkauft.

Wem es kalt wird, der setzt sich danach ins Gasthaus. Im letzten Jahr erst hat – nach jahrelangem Umbau – die Augustiner Brauerei es mit den Wirten Pamela und Till Weiß wiedereröffnet. Schlicht und traditionell ist es geworden mit vielen gemütlichen Ecken. Passend zur Jahreszeit ruft die Küche dort auch mal Fisch-, Fondue- oder Wildwochen aus.

Wo sonst der Biergarten der Menterschwaige ist, kann man sich jetzt beim Eisstockschießen ausprobieren. © Martha Schlüter

Der ehemalige Gutshof Menterschwaige ist weitläufig. Der Biergarten ist allseits bekannt. Die Veranstaltungsräume in allen Größen können für Geburtstage, Hochzeiten und Tagungen werden auch immer beliebter. Ein absoluter Geheimtipp ist das schöne Hotel. Die Preise beginnen ab 105 (Einzelzimmer) bzw. 120 Euro (Doppelzimmer).

Menterschwaigstraße 4, b is 22. Februar; Mi-So: 15 bis 21 Uhr

Preise: 79 € pro Stunde/Bahn für bis zu 10 Personen inkl. Eisstöcke, m it Profi-Beratung 99 €