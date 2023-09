Trachtengeschäft aus München: Monaco Franze und Dirndl unter einem Dach

Von links: der Künstler Manuel Köller mit Gisela Koch und Peter Guth in ihrem Wiesn-Pop-up Alpenglühn. An der Wand hängt - passend zur Wiesn - die Szene, in der der Monaco Franze nach einer durchzechten Nacht von der Polizei im Auto angehalten wird. Die Lederhosn am Ständer kommen von der Firma Himmel, Arsch & Zwirn.

© Stefan Thomas