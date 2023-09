Monaco-Franze-Star Karl Obermayr: Wann kriegt er ein Denkmal in Freising?

Ein Denkmal für Karl Obermayr wünschen sich zwar die Freisinger, doch die Umsetzung stockt. Es bedarf noch viel mehr Spenden für den "Kopfeck Manni" aus Bronze. Der aktuelle Stand – die AZ hat mit den Initiatoren gesprochen.

Ein Klassiker: Karl Obermayr (r.) spielt an der Seite von Helmut Fischer in der Kult-Serie Monaco Franze den besten Freund Manni Kopfeck.

Freising - Was hat der Kopfeck Manni nicht alles mit seinem Spezl, dem Monaco Franze, mitgemacht. Er ist mit ihm ins Kloster gefahren, hat die Walküren mit ihm gepaukt und ist nächtelang durch Münchens Lokale gezogen, um die Elli zu finden.

Nicht nur einmal musste Karl Obermayr in seiner berühmten Rolle tief durchatmen und Geduld verkörpern. Etwa als der Monaco ihn aus einer Sitzung zitiert, nur um zu fragen, was er denn kochen soll (Krautwickel neapolitanischer Art werden's – mehr oder weniger). Und Sie kennen das Ende: Der Franze zündet ihm die Bude an. Ja, einen Geduldsfaden so lang wie die Liste der Gspusi vom Monaco spielte der Freisinger Karl Obermayr als Manni. Es ist die Rolle, die den meisten in Erinnerung geblieben sein dürfte.

Freising bei München: Bis das Denkmal für Karl Obermayr steht, dauert es noch

Geduld und einen langen Atem brauchen auch die Freisinger. In der Heimatstadt des Schauspielers träumt man von einer lebensgroßen Obermayr-Skulptur aus Bronze – auch mit Blick nach München. Dort thront Helmut Fischer, der seit 40 Jahren als ewiger Stenz gefeierte Schauspieler. Auch ein Ebenbild von Regisseur Helmut Dietl hat sich zu ihm an die Münchner Freiheit gesellt.



Obermayr hat es aus Sicht des Vereins Stadtheimatpflege Freising ebenfalls verdient, mit einem Denkmal gewürdigt zu werden. "Er war und ist einer der bekanntesten Künstler Freisings", sagt der Vorsitzende des Vereins, Bernhard Reiml, der AZ. Karl Obermayr zeichne aus, dass er auch "aus einer kleinen Rolle etwas ganz Großartiges machen kann. Das ist ein Denkmal wert". Der Schauspieler habe sich eben nicht in den Vordergrund gedrängt und sich selbst nicht so wichtig genommen, das wolle man in dem Denkmal widerspiegeln.

Denkmal für Karl Obermayr: 25.000 Euro an Spenden wurden bereits gesammelt

Nahbar soll es sein und zum Dazusitzen einladen, kein Reiterstandbild. "Er war ein Mensch des Volkes und das soll er mit dem Denkmal auch wieder sein." Seine Skulptur soll in der Altstadt an der geöffneten Moosach sitzen. Soweit der Plan. An dieser Stelle allerdings kommt die Sache mit der Geduld.

Eigentlich sah der ursprüngliche Zeitplan vor, dass der bronzene Karl Obermayr im dritten Quartal des Jahres bestenfalls schon Freising bereichert. Doch das ist nicht zu halten. Noch immer fehlt das nötige Geld für die Umsetzung. Rund 25.000 Euro an Spenden habe man zwar schon gesammelt, aber die Kosten werden sich geschätzt auf 60.000 Euro belaufen. "Wir sind noch nicht auf der Zielgeraden", sagt Reiml offen.

Noch fehlt ein beträchtlicher Betrag, aber: "Wir geben auf keinen Fall auf"

Auch die Vize-Vorsitzende Nanni Feller nennt es im Gespräch mit der AZ aktuell zäh. Sie sieht grundsätzlich große Unterstützung bei den Menschen. Auch Reiml sagt: "Das Interesse in der Bevölkerung ist riesengroß, wir haben viele Kleinspender."

Woran hapert es dann? Die Idee fiel genau in die Corona-Zeit, während der keine Veranstaltungen abgehalten werden konnten. Dann folgten der Ukraine-Krieg, das Erdbeben in der Türkei – das verschob die Spenden-Prioritäten bei so manchem Großspender. Aber Reiml und seine ehrenamtlichen Mitstreiter lassen den Traum nicht platzen: "Wir geben auf keinen Fall auf." Man sei aktuell wieder in Gesprächen mit möglichen Spendern. "Konkret in den Guss gehen wollen wir erst, wenn die Finanzierung seriös steht."

Wettbewerb sucht Künstlerin Ioana Luca aus Düsseldorf aus

Eine Künstlerin hat man schon gefunden – via Wettbewerb im vergangenen Jahr, dabei gingen bundesweite Bewerbungen ein. Ioana Luca aus Düsseldorf überzeugte am meisten.

Die Künstlerin, die ein Obermayr-Fan ist, teilt der AZ mit: "Mir gefiel auf Anhieb das ganze Konzept der Wettbewerbsinitiatoren: die Idee, eine Skulptur auf den Stufen am Fluss zu platzieren, wo sie als interaktives Kunstwerk ein Teil der Menschenmenge wird, die an der Moosach Erholung sucht, und nicht zuletzt das Vorhaben, einem talentierten Schauspieler wie Karl Obermayr in seiner Heimatstadt ein Denkmal zu setzen."

So soll sich die Karl-Obermayr-Skulptur einmal ins Stadtbild in Freising einfügen. © Stadtheimatpflege Freising e.V.

Sie warte "ungeduldig", bis die lebensgroße Skulptur umgesetzt werden kann, "die nur als Teamarbeit möglich ist, und die Spezialisten, die mich dabei unterstützen sollen, können natürlich nur dann beauftragt werden, wenn ihre Arbeit entlohnt werden kann".

Damit zurück nach Freising. Auch für Reiml geht die Umsetzung zwar nicht so schnell wie gehofft, aber er nimmt die Verzögerung am Ende in Obermayr-Manier: mit der "nötigen Gelassenheit".

Karl Obermayr: Ein Denkmal für einen echten Ehren-Freisinger

Obermayr wurde am 4. April 1931 in Freising geboren. Die Homepage zum Projekt beleuchtet sein Wirken. Demnach wollte er schon als Schüler Schauspieler werden, seine Mutter wollte lieber einen handfesten Beruf für ihren Sohn - darunter verstand sie eine Lehre als Buchdrucker. Obermayr schauspielerte weiter bei der Laientheatergruppe in Freising, nahm später nach Feierabend auch Schauspielunterricht. Mit Erfolg. Münchner Geschichten, Pumuckl, Monaco Franze, Kir Royal, Polizeiinspektion 1 – das kennt man alles aus dem Fernsehen.

Aber dem Verein ist es auch wichtig, seine vielen Facetten hervorzuheben – er war eben nicht nur der bayerische Schauspieler und ewige Kopfeck Manni. Er war vielseitig, spielte auch klassische Rollen, engagierte sich am Theater. Ein Charakter-Schauspieler, der nicht in Vergessenheit geraten soll, so beschreibt es Vize-Vereinsvorsitzende Feller der AZ.

Monaco-Franze-Star Karl Obermayr: Außergewöhnliches schauspielerisches Talent

Wo glänzt der Obermayr besonders? "Ich mag unglaublich gern die Familie Meier", sagt Reiml. Die Szene, in der er mit dem Hausverwalter streitet, hebt er hervor. Darin sehe man die "komplette Genialität" des Schauspielers. Und auch die Thoma-Verfilmung "Der Ruepp", in der er einen Großbauern spielt, der mit seinem Stolz die ganze Familie in den Abgrund reißt, ist für ihn besonders.

Im wahren Leben kämpfte Obermayr mit Krebs. Mit nur 54 Jahren starb er 1985 – nur zwei Jahre, nachdem der Monaco und der Manni erstmals durch München strawanzten und zu TV-Kult avancierten. Mehr Infos und die Möglichkeit, zu spenden: karl-obermayr.de