Erst am Mittwoch gab Bon Jovi in London das letzte Konzert der "Forever"-Tour 2026. Doch die Band plant wohl weitere Konzerte im nächsten Jahr und da könnte dann auch München auf dem Tourplan stehen.

Kommt Bon Jovi im Sommer 2027 nach München? Die Gerüchteküche brodelt auf alle Fälle schon heftig. (Archivbild)

Am Mittwoch hat Bon Jovi im ausverkauften Londoner Wembley Stadium das letzte Konzert der "Forever"-Tour 2026 gegeben. Doch die Rockband um Frontmann Jon Bon Jovi (64) scheint noch lange nicht genug zu haben. So soll es wohl bereits Pläne für eine Verlängerung der Tour im Jahr 2027 geben.

Laut Asbury Park Press soll der 64-jährige Sänger, der sich im Jahr 2022 einer Stimmbandoperation unterziehen musste, beim letzten Konzert in London zum Publikum gesagt haben: "Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich genieße den Moment in vollen Zügen, denn nach heute Abend werden es etwa fünf lange Monate sein, bis wir wieder auf Tour gehen".

Tour soll verlängert werden: Bon Jovi schürt Hoffnung auf Konzert in München

Es klingt also ganz danach, als würden Bon Jovi im nächsten Jahr durch Europa touren. Und Fans der US-Rocker in Deutschland dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, dass Bon Jovi auch hierzulande Konzerte geben werden. Offiziell bestätigt ist noch nichts, aber die Gerüchteküche brodelt nicht erst seit dem letzten London-Konzert.

Wie das Portal "Ad Hoc News" berichtet, soll es wohl zwei Konzerte der Band in Deutschland geben: eines in Berlin und eines in München. Hier dürfte Bon Jovi, sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wohl in der Allianz Arena auftreten.

Seit 1985, das erste Konzert fand damals in der Alabamahalle statt, waren Bon Jovi bereits elf Mal in München zu Gast. Im Jahr 2003 hat sich die Band auf dem Walk of Stars im Olympiapark verewigt.

Im Jahr 2003 hat Sänger Bon Jovi einen Hand- und Sonnenbrillenabdruck für den Münchner Walk of Stars hinterlassen. Diese sind nun am Willi-Daume-Platz am Nordufer des Olympiasees zu bewundern. (Archivbild) © IMAGO/FAM11406

Das bisher letzte Konzert war im Jahr 2019 im Olympiastadion. Macht Bon Jovi 2027 in München das Dutzend voll? Sollte die Band 2027 wirklich durch Europa touren, stehen die Chancen für ein oder mehrere Konzerte in der bayerischen Landeshauptstadt sehr gut.

Kommt Oasis im Juli 2027 für zwei Konzerte nach München?

Generell stehen die Zeichen für einen genialen Konzertsommer 2027 in München sehr gut. Die Britpop-Band Oasis wird auch im kommenden Jahr auf Tour gehen und laut der "Sun" soll es am 10. und 11. Juli 2027 zwei Konzerte in der Allianz Arena geben. Die beiden Gigs in München sollen auch die einzigen Auftritte der Band in Deutschland sein.

Gewissheit soll es am Montag, 14. September, geben. Um 17 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht Oasis die genauen Tourdaten für das Jahr 2027.