Bob Dylan 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Setlist, Handyverbot und Anfahrt

Zwölf Jahre ist es her, dass Bob Dylan zuletzt in München ein Konzert gegeben hat. Nun hat die Folkrock-Legende recht kurzfristig eine Deutschland-Tour angekündigt, die den 85-Jährigen auch nach München führt.

Musiklegende Bob Dylan kommt im November 2026 – vermutlich zum letzten Mal, in die Münchner Olympiahalle.

Lange ist es her, dass Bob Dylan zuletzt in München auf einer Bühne stand. Am 1. Juli 2014 gab die Folkrock-Legende auf dem Tollwood ein Konzert. Nun, über ein Jahrzehnt später, gibt sich der mehrfache Grammy-Gewinner, Literaturnobelpreisträger und Oscar-Gewinner, der in den letzten 65 Jahren die Musikgeschichte mitgeprägt und über 125 Millionen Tonträger verkauft hat, noch einmal in der bayerischen Landeshauptstadt die Ehre.

Recht kurzfristig hat der mittlerweile 85-jährige Dylan eine Deutschland-Tour angekündigt, die ihn auch nach München führen wird. 45 Jahre nach seinem ersten Gig in der Olympiahalle wird Bob Dylan im November wieder dort auftreten – vermutlich zum letzten Mal.

Wann spielt Bob Dylan in München?

Bob Dylan gibt am Sonntag, 15. November 2026, im Rahmen seiner "Rough and Rowdy Ways“-Tour ein Konzert in der Münchner Olympiahalle.

Bob Dylan in München: Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Für das Konzert von Bob Dylan in der Münchner Olympiahalle sind bei Eventim noch Tickets in unterschiedlichen Kategorien zwischen 106,60 und 254,60 Euro erhältlich. Auch bei Ticketmaster sind noch Karten in unterschiedlichen Kategorien zu haben, die Preise liegen dabei zwischen 106,10 und 129,10 Euro. München Ticket bietet ebenfalls noch Karten in den unterschiedlichsten Kategorien zwischen 104,60 und 196,60 Euro an. (Stand: 23. Juli 2026)

Gibt es bei Bob Dylan in München eine Vorband?

Für die Bob Dylan Deutschland-Konzerte im Herbst 2026 ist aktuell kein Support-Act angekündigt, da seine Auftritte traditionell als Soloshows ohne Vorkünstler stattfinden.

Wann beginnt das Konzert von Bob Dylan?

Einlass in die Olympiahalle ist für 18.30 Uhr geplant. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Setlist: Welche Songs wird Bob Dylan in München spielen?

Eine genaue Setlist ist derzeit noch nicht bekannt, Fans dürfen sich aber wahrscheinlich auf Hits wie "Knockin’ On Heaven’s Door", "Blowin’ in the Wind", "Like A Rolling Stone“, "The Times They Are A-Changin‘“, und "Mr. Tambourine Man“ freuen.

Bob Dylan in München: Beim Konzert herrscht Handyverbot

Bei den Konzerten von Bob Dylan gibt es eine Besonderheit, denn sie sind absolut handyfreie Zone. Besucher werden gebeten, ihre Smartphones und/oder Kameras zu Hause zu lassen oder vor dem Eintritt in die Olympiahalle abzugeben, wo sie in speziellen Taschen weggesperrt werden.

Außer München: Wo tritt Bob Dylan im Jahr 2026 noch in Deutschland auf?

Neben seinem Konzert in der Münchner Olympiahalle am 15. November wird Bob Dylan zudem noch in Flensburg (23. Oktober), Bremen (25. Oktober), Düsseldorf (27. Oktober), Freiburg (17. November), Stuttgart (20. November) und in Frankfurt am Main (22. November) auftreten.

Bob Dylan in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.