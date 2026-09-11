Oasis 2027 in München? Jetzt wird es ernst

18 Jahre nach ihrem bislang letzten München-Konzert könnten Oasis wieder in der Stadt auftreten, in der Allianz Arena. Die Band hat nun durch eine riesige Leuchtreklame am Stadion in Manchester bekannt gegeben, was alle schon geahnt haben: Es wird eine Tour geben. Ein Termin für die Verkündung der Tourdaten steht jetzt fest.

05.09.2026, Italien, Venedig: Noel Gallagher (l) und Liam Gallagher posieren auf dem roten Teppich für die Filmvorführung von "Oasis: Don't Look Back In Anger" im Rahmen der 83. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. Foto: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa

Der nun in Venedig von den Gallagher-Brüdern vorgestellte Konzertfilm "Oasis: Don’t Look Back in Anger" mag für Cineasten und Dokumentarfilmer eine Enttäuschung sein, aber für Fans, die für die Reunion-Tour 2025 keine Tickets bekamen, zumindest eine kleine Genugtuung im Kino.

Am 10. September 2026 kann man dann eintauchen in die überraschendste Versöhnung der jüngeren Rockgeschichte - und eine der erfolgreichsten dazu. Über 40 Stadien füllten Oasis auf ihrer Tour 2025, jetzt gibt es einen Nachschlag. Dass die Band 2027 auf Tour gehen wird, ist kein Geheimnis mehr, aber die einzelnen Tourdaten sind noch nicht bekannt. Die britische "Sun" will aber schon mehr wissen.

Liam und Noel Gallagher im Konzertfilm „Oasis: Don‘t Look Back in Anger, der am 10. September in den Kinos startet. © Harriet Bois

Schmerzhafte Erinnerungen an München

Die britische Boulevardzeitung schreibt von 23 Auftritten im Vereinten Königreich, davon zehn in Oasis’ Heimatstadt Manchester. Im Juli 2027 soll dann aber auch München wieder Konzertort werden. Die "Sun" berichtet von zwei Konzerten in der Allianz Arena, am 10. und 11. Juli 2027. Es sollen auch die einzigen Auftritte der Band in Deutschland sein. Die Band soll zudem in Paris, Barcelona, Rom und Amsterdam auftreten. Die offizielle Bestätigung soll laut "Sun" in wenigen Tagen folgen.

Die Band hat nun durch eine riesige Leuchtreklame am Stadion in Manchester bekannt gegeben, was alle schon geahnt haben: Es wird eine Tour geben, die Tourdaten werden am 14. September mitgeteilt.

Liam und Noel Gallagher im Konzertfilm „Oasis: Don‘t Look Back in Anger", der am 10. September in den Kinos startet. © Simon Emmett

Der Oasis Auftritt in München 2002 endete eher unrühmlich: Liam verlor bei einer Schlägerei im Bayerischen Hof zwei Zähne. Liam heroisierte die Geschichte später zu einer Auseinandersetzung mit der Münchner Polizei, was allerdings mit der Wahrheit nichts zu tun hatte.

2009 absolvierten Oasis dann ihr bislang letztes München Konzert im ausverkauften Zenith. Kaum zu glauben, dass sie 18 Jahre später ohne einen einzigen neuen Oasis-Song wieder so populär sind, um gleich zweimal die Allianz Arena zu füllen.