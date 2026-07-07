Bryan Adams 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Setlist und Anfahrt

Zuletzt gab Bryan Adams am 4. November 2024 in München ein Konzert. Knapp zwei Jahre später kehrt der kanadische Superstar zurück in die Olympiahalle.

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Bryan Adams gibt am 5. Oktober 2026 ein Konzert in der Münchner Olympiahalle.

Seit vier Jahrzehnten gehört Bryan Adams zu den ganz Großen der Rockmusik. Mehr als 100 Millionen verkaufter Tonträger, 16 Studioalben und 80 Singles sprechen eine deutliche Sprache. Songs wie "Summer of 69", "Heaven", "Run To You" oder "(Everything I Do) I Do It For You" wurden Welthits.

2025 veröffentlichte der kanadische Rockstar, der mittlerweile auch als berühmter Fotograf tätig ist, sein bis dahin sechzehntes Studioalbum "Roll With The Punches".

So lautet auch der Name der Tour, mit der Bryan Adams, welche den charmanten Rocksänger auch nach Deutschland führt. Insgesamt neun Konzerte gibt der Kanadier hierzulande eines davon auch in der Münchner Olympiahalle. Im Gepäck: jede Menge seiner Hits.

Wann spielt Bryan Adams in München?

Bryan Adams gibt am Montag, 5. Oktober 2026 ein Konzert in der Münchner Olympiahalle.

Bryan Adams in München: Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Das Konzert von Bryan Adams in der Münchner Olympiahalle ist ausverkauft, vereinzelt sind im FanSale von Eventim noch Tickets zu haben. (Stand: 7. Juli 2026)

Gibt es bei Bryan Adams in München eine Vorband?

Für die Europa-Konzerte der "Roll With The Punches"-Tour 2026 von Bryan Adams wurde bisher keine offizielle Vorgruppe oder ein "Special Guest" angekündigt.

Wann beginnt das Konzert von Bryan Adams?

Einlass in die Olympiahalle ist für 18.30 Uhr geplant. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Setlist: Welche Songs wird Bryan Adams in München spielen?

Basierend auf den Setlists der bisherigen Konzerte der "Roll With The Punches"-Tour, dürften sich die Bryan-Adams-Fans in der Münchner Olympiahalle auf folgende Hits freuen.

Run to You

Can't Stop This Thing We Started

It's Only Love

Please Forgive Me

Here I Am

Star

This Time

I Finally Found Someone

You Belong to Me

(Everything I Do) I Do It for You

Love Is Stronger Than Hate

Cuts Like a Knife

Back to You

The Right Place

Two Arms to Hold You

Somebody

When You're Gone

Heaven

Hey Baby

Summer of '69

Have You Ever Really Loved a Woman?

I Still Miss You... A Little Bit

Brand New Day

Straight From the Heart

Außer München: Wo tritt Bryan Adams im Jahr 2026 noch in Deutschland auf?

Neben seinem Konzert in der Münchner Olympiahalle am 5. Oktober wird Bryan Adams zudem noch in Rostock (30. September), Berlin (2. Oktober), Köln (3. Oktober), Nürnberg (6. Oktober), Bremen (8. Oktober), Hamburg (9. Oktober). Leipzig (10. Oktober) und in Mannheim (12. Oktober) auftreten.

Bryan Adams in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.