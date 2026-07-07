Bryan Adams 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Setlist und Anfahrt
Seit vier Jahrzehnten gehört Bryan Adams zu den ganz Großen der Rockmusik. Mehr als 100 Millionen verkaufter Tonträger, 16 Studioalben und 80 Singles sprechen eine deutliche Sprache. Songs wie "Summer of 69", "Heaven", "Run To You" oder "(Everything I Do) I Do It For You" wurden Welthits.
2025 veröffentlichte der kanadische Rockstar, der mittlerweile auch als berühmter Fotograf tätig ist, sein bis dahin sechzehntes Studioalbum "Roll With The Punches".
So lautet auch der Name der Tour, mit der Bryan Adams, welche den charmanten Rocksänger auch nach Deutschland führt. Insgesamt neun Konzerte gibt der Kanadier hierzulande eines davon auch in der Münchner Olympiahalle. Im Gepäck: jede Menge seiner Hits.
Wann spielt Bryan Adams in München?
Bryan Adams gibt am Montag, 5. Oktober 2026 ein Konzert in der Münchner Olympiahalle.
Bryan Adams in München: Gibt es noch Tickets für das Konzert?
Das Konzert von Bryan Adams in der Münchner Olympiahalle ist ausverkauft, vereinzelt sind im FanSale von Eventim noch Tickets zu haben. (Stand: 7. Juli 2026)
Gibt es bei Bryan Adams in München eine Vorband?
Für die Europa-Konzerte der "Roll With The Punches"-Tour 2026 von Bryan Adams wurde bisher keine offizielle Vorgruppe oder ein "Special Guest" angekündigt.
Wann beginnt das Konzert von Bryan Adams?
Einlass in die Olympiahalle ist für 18.30 Uhr geplant. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.
Setlist: Welche Songs wird Bryan Adams in München spielen?
Basierend auf den Setlists der bisherigen Konzerte der "Roll With The Punches"-Tour, dürften sich die Bryan-Adams-Fans in der Münchner Olympiahalle auf folgende Hits freuen.
- Run to You
- Can't Stop This Thing We Started
- It's Only Love
- Please Forgive Me
- Here I Am
- Star
- This Time
- I Finally Found Someone
- You Belong to Me
- (Everything I Do) I Do It for You
- Love Is Stronger Than Hate
- Cuts Like a Knife
- Back to You
- The Right Place
- Two Arms to Hold You
- Somebody
- When You're Gone
- Heaven
- Hey Baby
- Summer of '69
- Have You Ever Really Loved a Woman?
- I Still Miss You... A Little Bit
- Brand New Day
- Straight From the Heart
Außer München: Wo tritt Bryan Adams im Jahr 2026 noch in Deutschland auf?
Neben seinem Konzert in der Münchner Olympiahalle am 5. Oktober wird Bryan Adams zudem noch in Rostock (30. September), Berlin (2. Oktober), Köln (3. Oktober), Nürnberg (6. Oktober), Bremen (8. Oktober), Hamburg (9. Oktober). Leipzig (10. Oktober) und in Mannheim (12. Oktober) auftreten.
Bryan Adams in München: Anreise zur Olympiahalle
Empfohlen wird die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:
- U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum
- U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8
- U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)
- Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West
- Tram 27: Haltestelle Petuelring
- Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg
- Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring
- Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring
Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.
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