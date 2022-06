Tollwood 2022: Heiß und knusprig

Das Sommerfestival im Olympiapark macht sich startklar. Von 16. Juni bis 17. Juli können die Besucher dort in diesem Jahr wieder ohne Beschränkungen übers Gelände flanieren.

München - Die Vorfreude steigt im südlichen Olympiapark. Auf dem Tollwood-Gelände herrscht im Moment noch reges Gewusel. Aussteller bauen ihre Stände auf, Lastwagen schaffen Material heran, Menschen beraten sich. Allen ist die freudige Anspannung anzusehen.

Erstmals auf dem Tollwood: Die Spider Murphy Gang

Unter dem Motto "Klar zur Wende" startet das Sommerfestival am 16. Juni und setzt damit auf einen Kurswechsel. Das Ziel: 100 Prozent erneuerbare Energien in Bayern und Klimaneutralität bis spätestens 2040. Rund um das Thema gibt es zahlreiche Infostände zu Umweltschutz, Windenergie und "Was kosten Lebensmittel?"

Günther Sigl von der Spider Murphy Gang (links) und Hannes Ringlstetter spielten gestern schon mal ein paar Takte zur Tollwood-Einstimmung. © Daniel von Loeper

Nach den vielen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie steht aber ganz klar das Thema Lebensfreude im Mittelpunkt. In diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Tollwood: Die Spider Murphy Gang, und zwar unplugged. Sänger Günther Sigl zeigt bei der gestrigen Pressekonferenz dem Virus den Stinkefinger und sagt: "Mir g'frein uns riesig! Aber als Tollwood-Novizen sind wir auch ein bisserl aufgeregt." Zur Einstimmung spielt er - ebenfalls eine Neuheit - ein paar seiner Hits mit der Ukulele an.

Zahlreiche Künstler gestalten das Programm

Auch Hannes Ringlstetter freut sich, gibt aber zu, dass er nach der langen Pause zum ersten Mal seit langem wieder Lampenfieber hat. "Aber ich hab auch selten so Bock g'habt wie jetzt", sagt der Musiker. In der Musik-Arena treten unter anderem auch Rea Garvey, Sting, Patti Smith, Melissa Etheridge und weitere auf. Ein Blick ins Programm lohnt sich.

Ungewohnt, aber knusprig: die frittierten Insekten. © Daniel von Loeper

Neben der Musik-Arena gibt es viele kostenlose Konzerte und Acts und eine Mond-Inszenierung im Amphitheater. Kleinere Bands spielen im Hacker-Pschorr-Brettl und Blues gibt's in der Fassbar zu hören. In der Half Moon Bar wird sogar getanzt. Wer Hilfestellung braucht, schnappt sich einen der Tanzlehrer vor Ort.

Große Auswahl an internationalen Spezialitäten ist im Angebot

Auch das kulinarische Angebot wird nachhaltig und abwechslungsreich. Und auch hier gibt es eine Premiere: Im bunten Buddha-Garten werden erstmals in der Tollwood-Geschichte frittierte und gesalzene Insekten serviert. Sie gelten als besonders proteinreiches und nachhaltiges Lebensmittel der Zukunft.

Wer sich einmal überwunden hat, wird merken: die Heuschrecken, Grillen, Heimchen und Seidenwürmer haben recht wenig Eigengeschmack, sondern muten salzig und knusprig wie Chips an - und man muss sich ja nicht gleich damit satt essen. Dafür ist die Auswahl an weiteren Spezialitäten einfach zu groß: von syrischem Schawarma, über asiatische Momos (Teigtaschen) bis hin zu New Yorker Bronx-Streetfood, wie Hotdogs und Donuts.

Besucher sollen mit dem Fahrrad kommen

Um die Münchner zum Radeln zu motivieren, gibt es extra viele Radl-Parkplätze und zwei Servicestationen, um selbst Luft aufzupumpen oder kleinere Reparaturen zu erledigen.

Helmut Vordermayer (r.) testet den Fahrrad-Check. © Daniel von Loeper

An den Wochenenden checkt das Team von "München unterwegs", der Marke des Mobilitätsreferats, kostenlos das Radl durch und übernimmt kleinere Reparaturen. Auf dem Markt der Ideen gibt es wieder alles von Kleidung bis Kunsthandwerk zu kaufen. Und mindestens weitere 1.001 Gründe, aufs Tollwood zu radeln.

