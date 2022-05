Sommer-Tollwood wie vor Corona: Am 16. Juni geht's los

Unter dem Motto "Klar zur Wende" startet am 16. Juni das Sommer-Tollwood im Olympiapark. Es ist das erste in gewohnter Größe seit Beginn der Corona-Pandemie.

Neuhausen - Kulinarische Bio-Köstlichkeiten, Kunst zum Nachdenken und ein riesiges Konzertprogramm mit Stars aus aller Welt: Das Sommer-Tollwood ist wieder so zurück, wie es vor Beginn der Corona-Pandemie war.

Sommer-Tollwood: Eröffnung mit Slackline und Lovemen

Wie am Freitag mitgeteilt wurde, zeigt zur Eröffnung am 16. Juni der Weltrekord-Slackliner Friedi Kühne, untermalt mit Live-Musik, sein Können. Ein weiteres Highlight, im wahrsten Sinn des Wortes: Das "Museum of the Moon", eine leuchtende Nachbildung des Erdtrabanten im Maßstab 1:500.000. Am Eingang wird die Skulptur "The Balance" zu sehen sein, ein neun Meter hoher Orca-Wal des ungarischen Künstlers Gábor Miklós Szőke.

Musik-Arena mit Stars aus aller Welt

Das Sommer-Tollwood war immer auch ein Fixpunkt im Münchner Konzertsommer. Nach zwei Jahren Coronapause ist das dieses Jahr endlich wieder der Fall, und das Programm ist mit Rea Garvey, Zaz, Cro, Mark Forster, Patti Smith und vielen mehr äußerst sehenswert. Ein besonderes Schmankerl sind sicher die zwei Abende, an denen die Spider Murphy Gang unplugged auftreten wird.

"Klar zur Wende", Markus Söder

Mit seinem diesjährigen Motto "Klar zur Wende" macht das Tollwood eine klare Ansage an den Freistaat Bayern und seinen Ministerpräsidenten Markus Söder: 100 Prozent erneuerbare Energien und Klimaneutralität bis spätestens 2040 sind die Forderungen, die das Festival stellt. Dazu haben die Macher auf dem Gelände die bayerische Staatskanzlei nachgebaut. Dort am Telefon zu hören: Kabarettist Wolfgang Krebs, der Söder und Hubert Aiwanger über die 10H-Windradregel debattieren lässt.

Das Tollwood Sommerfestival läuft vom 16. Juni bis 17. Juli im südlichen Teil des Olympiaparks. Weitere Informationen .