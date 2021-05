Tierpark Hellabrunn hat geöffnet: Was Besucher beachten müssen

Der Tierpark Hellabrunn hat geöffnet, die Besucher müssen jedoch einige Dinge beachten.

München - Seit Anfang Mai hat der Tierpark Hellabrunn wieder geöffnet – und das, obwohl die Inzidenz in München zu dieser Zeit noch über 100 lag.

In der Landeshauptstadt galt deshalb bis 11. Mai auch die Corona-"Notbremse". Die verbietet eigentlich die Öffnung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, unter die auch der Zoo fällt. Diese Regelung ist auch im neuen Gesetz der Bundes-Notbremse verankert.

Hellabrunn darf öffnen - dank Ausnahme

Doch wegen einer bayernweiten Ausnahmeregelung durfte Hellabrunn trotz der "Notbremse" öffnen. Am 27. April teilte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit, dass Außenflächen von zoologischen und botanischen Gärten wieder öffnen dürfen. Vorausgesetzt, es gibt ein Schutz- und Hygienekonzept. Der Freistaat weicht hier von der allgemein gültigen Regelung ab.

Negativer Corona-Test für Besuch nicht mehr nötig

Bislang war ein negativer Corona-Test für den Besuch nötig, der Tierpark hatte dafür eigens Teststellen an den Eingängen aufgebaut. Diese sind seit dem Wegfall der "Notbremse" nun erstmal nicht mehr nötig. Wenn sich die Inzidenz dauerhaft unter dem Grenzwert von 100 befindet - was sie in München seit etwa einer Woche tut - gibt es keine Testpflicht mehr für den Tierpark-Besuch.

An den restlichen bisherigen Maßnahmen ändert sich allerdings nichts. Wie schon zuvor gilt auch weiterhin eine Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände, zudem muss der Mindestabstand eingehalten werden. Eine vorherige Terminbuchung über "München Ticket" ist nötig, die Eintrittskarten für den Besuch müssen mindestens einen Tag im Voraus gekauft werden. Ein Ticketkauf am Besuchstag selbst ist nicht möglich.

Schwierige Situation für den Tierpark

Bereits im März und April hatte der Tierpark mit den ständigen Öffnungen und Schließungen zu kämpfen. Am 8. März konnte der Zoo nach monatelanger Pause wieder öffnen, am Ostersonntag (4. April) musste er dann wieder schließen. Grund dafür war die "Notbremse", die in München in Kraft getreten ist.

Doch weil die Inzidenz zwischen Karsamstag und Ostermontag jeweils unter dem Grenzwert von 100 lag, gab es ab 7. April wieder Lockerungen in München. Die "Notbremse" griff dann nicht mehr, unter anderem durfte auch der Tierpark wieder öffnen.

Es folgte die (erneute) Kehrtwende: Seit dem 14. April galt abermals die "Notbremse" in der bayerischen Landeshauptstadt. Demzufolge musste auch der Tierpark wieder schließen. Seit Anfang Mai hat er nun erneut geöffnet.