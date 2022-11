Ticket-Frust nach Robbie-Williams-Konzert: Fans warten weiter auf ihr Geld

Der Veranstalter des Mega-Konzerts von Robbie Williams hat im August in der AZ eine Erstattung der Tickets versprochen. Bis heute haben viele Fans ihr Geld nicht von Leutgeb zurück bekommen.

Robbie Williams live auf der Bühne am 27.08.2022 in München auf dem Messegelände.

München - Eigentlich wollte sie ihrer Mutter eine Freude machen: Robbie Williams live beim Mega-Konzert auf dem Münchner Messegelände erleben. In der Gold-Kategorie, "weil man dort eine super Sicht auf die Bühne und den Künstler hat", erzählt Alina G. der AZ. Doch von der anfänglichen Freude ist nicht mehr viel übrig. Drei Monate nach dem Auftritt des britischen Stars ist sie sauer – und enttäuscht.

Durch die Änderung der Bühnenpläne – anfangs sollten drei Bühnen in die Menge ragen, am Ende war es nur eine – habe sie am Ende zwar für die Gold-Kategorie bezahlt, letztendlich hätte sie aber genauso die Bronze-Kategorie kaufen können.

Leutgeb verspricht in der AZ Rückerstattung

Bereits vor dem Konzert im August meldeten sich zahlreiche Fans des Sängers bei der AZ und machten ihrem Ärger gegenüber dem Veranstalter Leutgeb Entertainment Luft. Dieser versprach daraufhin eine Erstattung: "Sollte sich bedauerlicherweise der ein oder andere Besucher nicht vor Ort davon überzeugen wollen, kann er sich gerne und jederzeit bei uns melden und bekommt selbstverständlich den Ticketpreis rückerstattet! Denn was wir absolut nicht möchten, sind unzufriedene Kunden."

Oben: Der Vorab-Geländeplan. Unten: Der aktualisierte Plan. © ho

Doch Monate später wartet Alina G. noch immer auf ihr Geld. Noch vor dem Konzert schrieb sie dem Veranstalter, woraufhin dieser die Rechnung verlangte. "Das habe ich gemacht, dann kam keine Nachricht mehr", erzählt sie. Das Konzert rückte immer näher und fand schließlich statt. Doch Leutgeb ließ weiter nichts hören. "Wenn auf meine E-Mail die Rückmeldung kommt, dass ich die Rechnung schicken soll, damit es bearbeitet werden kann, heißt das für mich: Das ist so okay." Zum Konzert gegangen sind Alina G. und ihre Mutter daher natürlich nicht.

Einen Monat nach dem Konzert bekam sie schließlich die Antwort: Der Veranstalter sieht sich nicht dazu verpflichtet, die Karten zurückzunehmen.

Fan mit Anwälten in Kontakt: "Keine andere Möglichkeit"

Kein Einzelfall – auch Oliver P. ist betroffen. Er forderte ebenfalls eine Rückerstattung von Leutgeb Entertainment, aber auch diese blieb ohne Erfolg. Auf seine Anfrage antwortete Leutgeb, dass es bei seinen Platinum Stehplatz-Tickets keine Beeinträchtigung gebe und eine Rückgabe der Tickets daher nicht möglich sei. Die zurückgeschickten Tickets würden am Veranstaltungstag an der Abendkasse zur Abholung hinterlegt.

Zur AZ sagt Oliver P.: "Ich kann der Argumentation, dass ich keine Beeinträchtigung habe, nicht folgen. Die Karte nannte sich ausdrücklich '360 Grad-Platinum', mit 360 Grad-Sicht. Mit den drei Stegen konnte ich es mir gut vorstellen, aber mit nur einem überhaupt nicht." Im Anschluss an die Mitteilung sei er ignoriert worden, habe bis heute nichts mehr vom Veranstalter gehört. Er habe schon viel versucht – und war mittlerweile bereits mit Anwälten und seiner Rechtsschutzversicherung in Kontakt. "ich bin an einem Punkt, wo mir keine andere Möglichkeit mehr bleibt", sagt er. Für ihn geht es um viel Geld – 1.200 Euro hat Oliver P. für die sechs Tickets bezahlt –, aber auch um das Prinzip.

Nicht nur im Platinum-, auch im Silber-Bereich argumentierte Leutgeb damit, dass die Fans von der Änderung nicht betroffen seien, wie eine andere AZ-Leserin erzählte.

Leutgeb Entertainment nimmt Briefe nicht an

Der Rückerstattungsversuch von Ann N. schien zunächst zu klappen, sie wollte ihre Stehplatz-Tickets der Kategorie Gold zurückgeben. Die Kundin sollte die Tickets an den Veranstalter zurücksenden, fünf Tage vor dem Konzert gab sie den Brief mit Einschreiben auf. Rechnung und Ticketnummern hatte sie zuvor bereits per E-Mail nach Österreich geschickt. Doch dann die Ernüchterung: Leutgeb Entertainment lehnte die Annahme ab, der Brief samt Karten wurde retourniert. Mitte September dann die Nachricht vom Veranstalter: Bis zum 26. August seien die Tickets nicht angekommen, weshalb eine Erstattung nicht möglich sei. Auch Ann N. besuchte das Konzert nicht.

Auf erneute AZ-Anfrage schreibt Leutgeb zum Ticket-Frust der Fans lediglich: "Wie bereits im August übermittelt, können wir auch zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr sagen, als dass jeder Kunde, der unmittelbar von unserer Musterplanänderung betroffen war und im Zeitraum vor der Abänderung sein Ticket erworben hatte und sich dadurch benachteiligt fühlte, natürlich auch rückerstattet wurde."

Unzufriedene Kunden wolle Leutgeb nicht – doch davon gibt es nach dem Robbie Williams Konzert weiterhin zahlreiche. Ob sie ihr Geld zurück bekommen, ist fraglich. Dann bleibt den enttäuschten Robbie-Fans nur noch der Gang zum Anwalt.