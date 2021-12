Streit eskaliert: 17-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

Auseinandersetzung unter Jugendlichen am Rosenheimer Platz: Der bei dem Streit verletzte 17-Jährige ist am Samstagmorgen im Krankenhaus gestorben.

Bei dem Streit am Rosenheimer Platz wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. (Symbolbild)

München - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte einer der beiden unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand in den Oberkörper des 17-Jährigen gestochen und lebensgefährlich verletzt - am frühen Samstagmorgen erlag er seinen Verletzungen.

Sofort eingeleitete Fahndung erfolglos

Nach Angaben der Polizei verlief die sofort eingeleitete Fahndung erfolglos - mehr als zehn Streifen und die Bundespolizei beteiligten waren beteiligt.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf, insbesondere auch zu den Hintergründen und den Tätern, dauern an und werden durch das Fachkommissariat 11 (Tötungsdelikte) geführt.

Rosenheimer Platz: 17-Jähriger bei Streit schwer verletzt

Wie berichtet, war es am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Rosenheimer Straße Nähe Steinstraße aus bislang noch unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen gekommen - er war mit zwei Freunden unterwegs - und zwei weiteren Männern gekommen. Die beiden mutmaßlichen Täter konnten flüchten.

17-Jähriger bricht blutend zusammen und kommt ins Krankenhaus

Das Ganze spielte sich demnach in einem Hinterhof am Rosenheimer Platz ab: Der Streit entwickelte sich zu einem Handgemenge, und es kam zu der schweren Stichverletzung. Dass dabei ein Messer im Spiel war, konnte ein Polizeisprecher der AZ am Samstag nicht bestätigen.

Der Verletzte und seine Begleiter verließen den Hinterhof, dann brach der 17-jährige blutend zusammen und kam nach der Erstversorgung in eine Klinik. Für umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen war der Bereich um den Tatort zeitweise gesperrt.

Polizei gibt Täterbeschreibung heraus und sucht Zeugen

Die Täter können wie folgt beschrieben werden...

Täter 1: Männlich, etwa 16 bis 17 Jahre alt, braune Haare, buschige Augenbrauen, schwarze Jacke,

blaue Jeans.

Täter 2: Männlich, etwa 16 bis 17 Jahre alt, braune Haare, schwarze Jacke, weißer Kapuzenpullover

Zeugenaufruf der Polizei

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rosenheimer Platz, Rosenheimer Straße,

Steinstraße, Weißenburger Straße und Weißenburger Platz Wahrnehmungen gemacht, insbesondere zu den beiden flüchtenden Tätern, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 11 (Telefon 089/2910-0) oder an jede andere

Polizeidienststelle.

