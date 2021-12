Streit am Rosenheimer Platz eskaliert: Tödlicher Stich mitten ins Herz

Ein 17-Jähriger gerät mit zwei Jugendlichen am Rosenheimer Platz in Streit. Einer sticht zu. Die Angreifer flüchten. Das Opfer stirbt am Samstag in einer Klinik.

München - Der 17-Jährige war am Freitagabend mit einer Freundin (17) und einem Freund in Haidhausen unterwegs. In einem Innenhof in der Nähe des Rosenheimer Platzes lief der Jugendliche zwei jungen Männern über den Weg, die sofort Streit mit ihm anfingen. Worum es dabei ging, war am Wochenende unklar.

Der 17-Jährige war mit der Freundin in dem Innenhof in der Steinstraße, als die beiden Unbekannten plötzlich hinzukamen und Streit anfingen. Aus der verbalen Auseinandersetzung wurde laut Polizei sehr schnell eine Rauferei. Dabei zog einer der Angreifer eine Waffe. Die Freundin des Opfers glaubt, einen spitzen Gegenstand, möglicherweise ein Messer, in der Hand des einen Täters gesehen zu haben. Genauer konnte sie die Waffe nicht beschreiben, alles ging viel zu schnell.

Ein Stich ins Herz - Opfer stirbt im Krankenhaus

Der zweite Freund des Opfers hat nichts gesehen. Er war kurz weggegangen und kam erst in dem Moment zurück, als die beiden Täter davonliefen.

Der 17-Jährige hatte durch den Stich eine Verletzung in der Brust erlitten. Er und seine Freunde verließen den Hinterhof. Doch bereits nach wenigen Metern brach er zusammen. Die Freunde riefen den Rettungsdienst.

Fahnder werten Überwachungskameras aus

Ein Notarzt brachte den 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort erlag er am frühen Samstagmorgen seiner Verletzung. Am Sonntag wurde der Tote in der Rechtsmedizin obduziert. Nach unbestätigten Informationen war ein einziger Stich tödlich, er traf den 17-Jährigen mitten ins Herz.

Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern, an der sich mehr als zehn Streifen und die Bundespolizei beteiligten, verlief am Wochenende erfolglos. Noch am Freitagabend nahm die Mordkommission die Ermittlungen auf. Am Tatort fand eine intensive Suche nach Spuren statt.

Die Fahnder werten zudem die Aufnahmen von automatischen Überwachungskameras in der Umgebung des Tatorts aus, zudem den Sicherheitskameras am S-Bahnhof Rosenheimer Platz, sowie aus denen von Bussen, Trambahnen und den jeweiligen Haltestellen rund um den Rosenheimer Platz. Möglicherweise wurden die beiden Angreifer auf der Flucht in öffentlichen Verkehrsmitteln gefilmt.

Polizei gibt Täterbeschreibung heraus und sucht Zeugen

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1 - männlich, etwa 16 bis 17 Jahre alt, braune Haare, buschige Augenbrauen, schwarze Jacke, blaue Jeans; Täter 2 - männlich, etwa 16 bis 17 Jahre alt, braune Haare, schwarze Jacke, weißer Kapuzenpullover.

Zeugenaufruf der Polizei

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rosenheimer Platz, Rosenheimer Straße, Steinstraße, Weißenburger Straße und Weißenburger Platz Wahrnehmungen gemacht, insbesondere zu den beiden flüchtenden Tätern, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 11 (Telefon 089/2910-0) oder an jede andere

Polizeidienststelle.

Anmerkung der Redaktion: Da bei dieser Thematik erfahrungsgemäß nicht mit einer sachlichen Diskussion zu rechnen ist, sehen wir uns leider dazu gezwungen, die Kommentarfunktion für diesen Artikel zu deaktivieren.