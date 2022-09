Wiesn-Besucher von Unbekannten geschlagen und getreten: Not-Operation im Krankenhaus

Zwei Tage nachdem ihn eine Gruppe Unbekannter auf dem Rückweg vom Oktoberfest körperlich attackiert hatte, muss ein 49-jähriger Frankfurter in einer Münchner Klinik notoperiert werden. Die Polizei ermittelt und startet einen Zeugenaufruf.

Isarvorstadt - Der Fall wirft einige Fragen auf: Am Donnerstag (22. September) ist ein Mann auf dem Rückweg vom Oktoberfest bei einem Streit attackiert worden, klagte tags darauf über Schmerzen und wurde am Samstag wegen seines lebensbedrohlichen Zustandes in einem Münchner Krankenhaus operiert.

Mann berichtet Angehöriger am Telefon von tätlichen Übergriffen

Nach Angaben der Polizei hatte der 49-Jährige am Freitag gegen 13.30 Uhr aus seinem Hotelzimmer in der Isarvorstadt eine Angehörige in seiner Heimatstadt Frankfurt angerufen und ihr von besagtem Vorfall erzählt.

Es sei alleine auf dem Weg ins Hotel gewesen und in einer ihm unbekannten kleinen Straße mit unbekannten Personen in ein Streitgespräch

verwickelt worden.

Aus dem Hotel in die Klinik: Mann wegen akuter medizinischer Notfallsituation operiert

Weiter berichtete er von einem Schlag oder Fußtritt in den Rücken sowie weiteren Schlägen und Tritten, als er bereits am Boden lag. Die ihm unbekannten Personen hätten dann das Weite gesucht. Er habe Schmerzen am Kopf und weiteren Stellen des Körpers, sagte der Mann am Telefon.

Am Samstag meldete er sich gegen 7.30 Uhr erneut bei seiner Verwandten und schilderte ihr eine akute medizinische Notfallsituation – er klagte nun über starke Schmerzen und Atemschwierigkeiten. Die Frau verständigte den Notruf 112, die Rettungsleitstelle Frankfurt leitete das Gespräch an die Rettungsleitstelle nach München weiter.

Der Rettungsdienst brachte den 49-Jährigen ins Krankenhaus, wo er aufgrund seines lebensbedrohlichen Zustandes sofort operiert werden musste. In die ersten polizeilichen Ermittlungen war auch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) eingebunden.

"Unter Hinzuziehung einer Rechtsmedizinerin konnte dabei kein eindeutiger Kausalzusammenhang zwischen der geschilderten Tat und der medizinischen Notfallsituation festgestellt werden", teilte die Polizei weiter mit.

Mann auf dem Rückweg von der Wiesn attackiert: Polizei sucht Zeugen

Die Staatsanwaltschaft München leitete ein Verfahren wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt ein. Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) ermittelt und verfolgt erste Hinweise, wonach der 49-Jährige im Bereich der Lindwurmstraße mit einem Taxi zu seinem Hotel in der Fraunhoferstraße gefahren sein könnte.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindwurmstraße (Isarvorstadt) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können – hier sind insbesondere der Taxifahrer und Zeugen der geschilderten Auseinandersetzung gefragt – werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 24, Telefon 089/2910-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.