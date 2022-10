Wiesn-Besucher auf Weg zum Hotel verprügelt: Polizei sucht Paar

Der Fall wirft weiter Fragen auf, die Polizei konnte nun aber Details zum Tatort und Zeitpunkt ermitteln. Dringend gesucht wird ein Paar, das dem Frankfurter zunächst Hilfe angeboten hatte.

Isarvorstadt - Am späten Abend des 22. September ist ein Mann auf dem Rückweg vom Oktoberfest bei einem Streit attackiert worden. Tags darauf klagte der Frankfurter über Schmerzen, wiederum einen Tag später wurde er wegen seines lebensbedrohlichen Zustands in einem Krankenhaus operiert.

Mann berichtet Angehöriger am Telefon von tätlichen Übergriffen

Nach Angaben der Polizei hatte der 49-jährige Frankfurter am Freitag gegen 13.30 Uhr aus seinem Hotelzimmer in der Isarvorstadt eine Angehörige in seiner Heimatstadt angerufen und ihr von besagtem Vorfall erzählt. Er sei alleine auf dem Weg ins Hotel gewesen und in einer ihm unbekannten kleinen Straße mit unbekannten Personen in ein Streitgespräch verwickelt worden.

Die Polizei konnte nach weiteren Ermittlungen nun herausfinden, wo und wann genau sich der Vorfall ereignet hat: Demnach wurde der Mann zwischen 23.35 Uhr und 23.45 Uhr an der Pettenkoferstraße, Ecke St.-Pauls-Straße von den Unbekannten attackiert.

Aus dem Hotel in die Klinik: Mann notoperiert

Der Mann berichtete seiner Angehörigen von einem Schlag oder Fußtritt in den Rücken sowie weiteren Schlägen und Tritten, als er bereits am Boden lag. Die ihm unbekannten Personen hätten dann das Weite gesucht. Er habe Schmerzen am Kopf und weiteren Stellen des Körpers, sagte der Mann am Telefon.

Am Samstag meldete er sich gegen 7.30 Uhr erneut bei seiner Verwandten und schilderte ihr eine akute medizinische Notfallsituation – er klagte nun über starke Schmerzen und Atemschwierigkeiten. Die Frau verständigte den Notruf, die Rettungsleitstelle Frankfurt leitete das Gespräch an die Rettungsleitstelle nach München weiter.

Der Rettungsdienst brachte den 49-Jährigen daraufhin ins Krankenhaus, wo er aufgrund seines lebensbedrohlichen Zustands sofort operiert werden musste. In die ersten polizeilichen Ermittlungen war auch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) eingebunden.

"Unter Hinzuziehung einer Rechtsmedizinerin konnte dabei kein eindeutiger Kausalzusammenhang zwischen der geschilderten Tat und der medizinischen Notfallsituation festgestellt werden", teilte die Polizei Ende September weiter mit.

Mann auf dem Rückweg von der Wiesn attackiert: Polizei sucht Zeugen

Die Staatsanwaltschaft München leitete ein Verfahren wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt ein. Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) ermittelt und sucht dringend nach einem Pärchen. Dieses hatte dem Mann nach der Attacke nämlich vermutlich Hilfe angeboten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lehnte der Mann jedoch die Hilfe ab, woraufhin das Paar davonging.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pettenkoferstraße und St.-Pauls- Straße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere das genannte Pärchen, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.