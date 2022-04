Waffe im Anschlag: Maskierte Männer überfallen Geschäft und flüchten

Am Montagnachmittag ist ein Geschäft im Münchner Norden überfallen worden, die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro. Erst am vergangenen Donnerstag war ein 74-jähriger Mann ganz in der Nähe beraubt worden.

Am Hart - Das Kommissariat 21 der Münchner Polizei ermittelt nach zwei Raubüberfällen im Norden Münchens und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Maskiertes Duo überfällt Laden: "Gezielte Suche" nach Bargeld

Wie die Polizei berichtet, hatten am vergangenen Montag (11. April) zwei maskierte Männer kurz vor 16 Uhr ein Geschäft nahe der Rathenaustraße überfallen. Einer der beiden bedrohte die Mitarbeiterin hinter dem Verkaufstresen mit einer Faustfeuerwaffe und forderte sie auf, das Bargeld herauszugeben.

Kurz darauf ging er selbst hinter den Tresen "und nahm nach gezielter Suche im direkten Zusammenwirken mit dem zweiten Täter zwei Geldbeutel mit Bargeld an sich", so die Polizei am Dienstag. Das Duo erbeutete Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Verkäuferin ruft laut um Hilfe – Täter ergreifen die Flucht

Nach einem kurzen Gerangel gelangte die Verkäuferin in den Eingangsbereich des Ladens und rief laut um Hilfe – die beiden Täter flüchteten daraufhin aus dem Geschäft in einen nahegelegenen Hinterhof und weiter in Richtung Rathenaustraße.

Einige Passanten und Anwohner wurden auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei. Die eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

"Dunkelgraue Pistole mit auffälliger Riffelung" im Einsatz

Die beiden Räuber werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, etwa 20 bis 28 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, "südländisches Erscheinungsbild", dunkler Hautteint, auffallend breite und lange Nase, schwarze kurze Haare; bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung, dunkelblauer Hose, maskiert mit dunkler Sturmhaube mit Seeschlitzen.

Täter 2: Männlich, etwa 20 bis 28 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, kurze rotblonde Haare; bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung, dunkelblauer Hose, maskiert mit dunkler Sturmhaube mit Seeschlitzen, bewaffnet mit dunkelgrauer Pistole mit auffälliger Riffelung am Lauf.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lieberweg/Rathenaustraße/Knorrstraße/ Goldmarkstraße etwas bemerkt, das im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.

U-Bahnhof Harthof: Zwei Männer überfallen 74-Jährigen

Erst wenige Tage zuvor, am vergangenen Freitag (8. April), meldete sich ein Mann bei der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) und berichtete, dass sein Vater am Abend zuvor überfallen worden sei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der 74-jährige am Donnerstag gegen 22 Uhr am U-Bahnhof Harthof auf: Nachdem der Münchner aus der U-Bahn ausgestiegen war, wurde er an der Oberfläche von zwei Unbekannten angegangen, geschlagen und beraubt.

Mann wird verletzt und muss ins Krankenhaus

Das Duo nahm dem Mann all seine persönlichen Gegenstände ab, zudem wurde der 74-Jährige so stark verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Zu den beiden Tätern liegt folgende knappe Beschreibung vor: Männlich, etwa 20 Jahre alt; dunkel gekleidet.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Harthof, Oberfläche Weyprechtstraße etwas bemerkt, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.