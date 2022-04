Eskalation nach Beziehungsstreit: SEK-Einsatz in Ottobrunn

Nach einem Beziehungsstreit hat ein 58-Jähriger in Ottobrunn damit gedroht, seine Wohnung anzuzünden. Das SEK rückte an und überwältigte den Betrunkenen.

Nach Drohungen: Der 58-jährige wird aus dem Wohnhaus in Ottobrunn abgeführt.

Ottobrunn - Ein heftiger Streit sorgte in einem Wohnhaus in Ottobrunn am Sonntagabend für einen Großeinsatz. Ein 58-jähriger Mann stritt mit seiner Partnerin (53) und bedrohte sie. Die Frau konnte dann aber die Wohnung verlassen.

Sprungpolster bereit: Die Feuerwehr und Polizei beim Großeinsatz vor dem Wohnblock in Ottobrunn. © Thomas Gaulke

Mann verbarrikadiert sich und droht mit Brandstiftung

Offenbar war der Streit aber so heftig, dass ein Nachbar den Polizeinotruf wählte. Die Polizei stellte dann fest, dass sich der "deutlich alkoholisierte" Mann in der Wohnung im zweiten Stock verbarrikadierte und damit drohte, die Wohnung in Brand zu stecken.

Der Wohnblock wurde daraufhin geräumt, die Anwohner kamen in einem Groß-Rettungswagen der Feuerwehr unter. Vorsorglich wurden auch Sprungpolster aufgestellt.

Die Bewohner des Wohnblocks wurden evakuiert und in einem Groß-Rettungswagen der Feuerwehr untergebracht. © Thomas Gaulke

Betrunkener in der Wohnung überwältigt und abgeführt

Wie die Polizei mitteilt, konnten die Einsatzkräfte dann Kontakt zum Mann aufnehmen – er öffnete schließlich die Wohnungstür. Spezialkräfte überwältigten ihn und führten ihn ab, danach wurde der 58-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Ihn erwarten Anzeigen wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.