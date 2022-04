Springmesser gezückt: Betrunkene Jugendliche geraten in Streit

Mehrere Jugendliche sind an einem S-Bahnhof in Streit geraten. Eine 17-Jährige griff eine 23-Jährige an, würgte sie und zückte ein Messer.

10. April 2022 - 10:31 Uhr | AZ

Eine 17-Jährige zückte offenbar im Streit ein Springmesser. (Symbolbild) © imago images/INSADCO