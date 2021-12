Vor Frau onaniert: Polizei nimmt Exhibitionisten in Tram fest

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in einer Tram vor einer Frau onaniert hatte. Es war nicht der einzige Exhibitionismus-Einsatz an diesem Tag.

Der Mann wurde noch in der Tram festgenommen. (Archivbild)

Maxvorstadt - Wie die Polizei berichtet, hat ein 41-jähriger Mann am vergangenen Dienstagnachmittag in einer Tram onaniert. Eine 30-Jährige, die sich zur Zeit ebenfalls in der Straßenbahn befand, alarmierte daraufhin die Polizei.

Glücklicherweise dauerte es bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte nicht lange – die Tram musste wegen eines Polizeieinsatzes ohnehin am Stiglmaierplatz warten, dort war es zuvor zu einem Unfall gekommen. Die alarmierten Beamten konnten den 41-Jährigen daraufhin noch in der Tram festnehmen. Er wurde wegen exhibitionistischer Handlungen angezeigt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

29-Jähriger belästigt Münchnerin: Festnahme

Nur wenige Stunden später ereignete sich in Neuaubing dann ein ganz ähnlicher Vorfall: Eine 54-jährige Münchnerin befand sich gegen 21 Uhr in einer Fußgängerunterführung in der Aubinger Straße. Dort bemerkte sie einen Mann, der masturbierte und der Frau zunächst einige Schritte folgte.

Daraufhin alarmierte die 54-Jährige die Polizei, die im Rahmen der Fahndung den Mann, einen 29-Jährigen aus München, noch in der Nähe der Unterführung festnehmen konnte. Auch er wurde angezeigt, auch hier ermittelt die Polizei weiter.