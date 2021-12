Großeinsatz der Polizei: Zwangsräumung eskaliert - Schüsse in der Balanstraße!

In der Balanstraße ist es am Freitagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Auslöser: Eine aus dem Ruder gelaufene Zwangsräumung.

inc

Der 46-jährige Bewohner wurde durch die Schüsse am Oberarm verletzt.

Hüseyin Ince 5 Der 46-jährige Bewohner wurde durch die Schüsse am Oberarm verletzt.

Polizeibeamte vor dem Haus, in dem es zu den Schüssen kam.

Hüseyin Ince 5 Polizeibeamte vor dem Haus, in dem es zu den Schüssen kam.

Polizisten stehen am Einsatzort in der Balanstraße.

Hüseyin Ince 5 Polizisten stehen am Einsatzort in der Balanstraße.

Obergiesing - Großer Polizeieinsatz in der Balanstraße! Die Polizei war am Freitagmittag mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Großeinsatz: Schusswechsel in der Balanstraße

Laut Polizei war der Auslöser des Einsatzes eine Wohnungsräumung, in deren Rahmen der Gerichtsvollzieher die Polizei alarmiert hat. Der 46-jährige Bewohner, der von der Zwangsräumung betroffen war, hatte angekündigt, jeden zu erschießen, der die Wohnung betreten würde. Deshalb alarmierte der Gerichtsvollzieher die Polizei.

Die Wohnung des Mannes sollte zwangsgeräumt werden. © Hüseyin Ince

Weil die Kontaktaufnahme mit dem 46-Jährigen laut Sprecher Andreas Franken scheiterte, verschaffte sich das SEK zwangsweise Zugang zur Wohnung. Dabei kam es laut Franken zu einer "Bedrohungssituation", der Bewohner hielt einen "schusswaffenähnlichen Gegenstand" in der Hand. Daraufhin gaben die Beamten gegen 10.40 Uhr mehrere Schüsse ab – wie viele genau, ist aktuell noch unklar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Bewohner durch Schüsse am Oberarm verletzt

Der polizeibekannte 46-Jährige wurde durch die Schüsse am Oberarm verletzt und befindet sich aktuell in ärztlicher Behandlung. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizisten sowie der Gerichtsvollzieher, der vorzeitig in Sicherheit gebracht wurde, wurden nicht verletzt.

Aktuell ist die Spurensicherung vor Ort in der Balanstraße, auch das LKA wird wegen des Schusswaffengebrauchs der Polizei ermitteln. Im Einsatz waren rund 40 Polizeibeamte, für die Öffentlichkeit bestand laut Franken zu keiner Zeit eine Gefahr.

Karte: Großeinsatz in der Balanstraße