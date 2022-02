Von Tram angefahren: 14-Jährige leicht verletzt

In Bogenhausen ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall zwischen einer Trambahn und einem Mädchen gekommen. Die 14-Jährige ist leicht verletzt.

Die Rathaus-Koalition will das Tram-Netz in München ausbauen. (Symbolbild)

Bogenhausen - Am Donnerstagmorgen ist in Bogenhausen eine 14-Jährige beim Überqueren der Gleise von einer Tram angefahren worden. Das berichtet die Feuerwehr. Die Erstversorgung der verletzten Jugendlichen übernahm eine zufällig anwesende Krankenschwester.

Unfall in der Cosimastraße: 14-Jährige in Schockraum gebracht

Anschließend brachte der Notarzt die 14-Jährige in den Schockraum einer Kinderklinik. Auch den Trambahnfahrer betreuten die Rettungskräfte am Unfallort in der Cosimastraße.

Die Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.