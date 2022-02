Unfall zwischen Pkw und Tram: Frau leicht verletzt

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch in Pasing eine Tram übersehen. Es kam zur Kollision mit einer Tram, die Frau wurde leicht verletzt.

Pasing - Am Mittwochmittag hat eine Autofahrerin (79) beim Wenden über die Straßenbahngleise auf der Straße Am Knie in Pasing eine Trambahn übersehen. Der Tramfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte in den Pkw der Frau. Das berichtet die Polizei.

Tramunfall in Pasing: Hoher Sachschaden

Die Trambahn schob das Auto nach der Kollision noch einige Meter weiter, es entstand ein hoher Sachschaden. Der 33-jährige Trambahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt, die 79-jährige Pkw-Fahrerin brachten die Einsatzkräfte mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen eingeleitet.