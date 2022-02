Vorm Ersticken gerettet: Münchner Seniorin verschluckt Kalbsleber

Eine 80-Jährige Seniorin hatte sich in einem Münchner Restaurant verschluckt und drohte zu ersticken. Zufällig vorbeifahrende Rettungskräfte konnten rechtzeitig eingreifen.

München

München - Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung hat eine Frau vor dem Ersticken gerettet: Die 80-Jährige hatte sich in einem Münchner Restaurant so arg an einer Kalbsleber verschluckt, dass ihre Atemwege blockiert waren.

Münchner Rettungskräfte bewahren Seniorin vorm Ersticken

Den Helfern, die eigentlich auf einer Einsatzfahrt waren, war vor dem Lokal eine hektische Mitarbeiterin aufgefallen, wie die Münchner Feuerwehr berichtete. Kurzerhand unterbrachen die Rettungskräfte ihre Fahrt und fanden im Restaurant die bewusstlose Seniorin vor.

Mitarbeiter des Lokals hatten die Dame bereits in die stabile Seitenlage gebracht. "Mit einer speziellen Zange entfernten die Rettungskräfte die verschluckte Kalbsleber, so dass die Frau wieder selbstständig atmen konnte", schilderte die Feuerwehr.