Nach Kollision mit Trambahn: Seniorin (83) gestorben

Bei einem Tram-Unfall Mitte Dezember in München ist eine Frau schwer verletzt worden. Nun ist sie im Krankenhaus gestorben.

Berg am Laim - Nach einem Unfall mit einer Tram ist eine 83-Jährige nun im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Das war passiert: Am Morgen des 20. Dezember 2021 wollte die ältere Dame die Berg-am-Laim-Straße ordnungsgemäß an einem dafür vorgesehen Gehweg überqueren.

Dabei übersah sie die Trambahn, es kam zum Zusammenstoß. Nach etwa fünf Metern kam die Frau unter der Trambahn zum Liegen.

Berg am Laim: Feuerwehr kann Trambahn anheben

Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Trambahn im Anschluss von der Feuerwehr mit Lufthebekissen angehoben. So konnte die verletzte Frau so schonend wie möglich unter der Tram befreit werden. Sie wurde anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Seniorin überlebt Unfall in Berg am Laim nicht

Die Frau hatte bei dem Unfall mehrere Frakturen erlitten, war von der Trambahn aber nicht überrollt worden. Ihre Verletzungen waren dennoch zu schwer: Wie die Polizei am Dienstag (1. Februar) mitteilte, starb die 83-Jährige am Montag im Krankenhaus.

Das Fachkommissariat der Polizei ermittelt weiter.