Ingolstädter Straße: Polizei stellt drei Raser innerhalb einer Stunde

Gleich drei Raser gehen der Polizei am Donnerstagabend ins Netz. Einer der Verkehrsrowdys hat ein Einhandmesser griffbereit.

Milbertshofen - Es ist eine DER Raserstrecken in München - und dementsprechend oft im polizeilichen Fokus: die Ingolstädter Straße. In den Nachtstunden am Donnerstag, 16.12.2021, gingen der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) ebendort gleich drei Raser ins Netz, die teils erheblich zu schnell waren.

Fall 1: Gegen 22 Uhr wurde hier ein BMW mit einer Geschwindigkeit von 112 km/h, bei erlaubten 50 km/h, gemessen. Fahrer war ein 21-jähriger Münchner. Ihn erwarten ein Bußgeld von 560 Euro, sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Drei Raser innerhalb einer Stunde

Fall 2: Kurz vor 23 Uhr wurde dann ein 20-jähriger Münchner in seinem Mercedes erwischt. Er war mit 100 km/h, bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Auch ihn erwarten ein Bußgeld von 400 Euro, sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Fahrverbot von einem Monat.

Fall 3: Gegen 23.15 Uhr erwischten die Beamten mit ihrem Lasermessgerät dann einen 29-Jähriger aus dem Landkreis Freising. Er wurde mit seinem BMW mit einer Geschwindigkeit von 109 km/h, bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Bei ihm wurde zudem Alkohol im Blut gemessen, außerdem entdeckten die Beamten in der Fahrertüre ein Einhandmesser. Neben den Verkehrsordnungswidrigkeiten wurde der 29-Jährige auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.