Streit im Supermarkt: Jugendlicher wirft Plexiglaskasten auf Verkäufer

Am vergangenen Samstag ist es in einem Supermarkt in Neuhausen zu einem Streit gekommen. Die Situation eskalierte, ein 16-Jähriger warf einen Plexiglaskasten auf den Verkäufer.

22. Juni 2021 - 12:17 Uhr | AZ

Warum sich die Jugendlichen mit dem Verkäufer gestritten haben, ist noch unklar. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa/dpa