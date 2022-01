Stadtspaziergänger am Rand der Altstadt unterwegs

Der Stadtspaziergänger ist dieses Mal in der Frauen- und Blumenstraße unterwegs, dort wo es viel zu entdecken gibt.

München - Von der Zweibrückenstraße kommend, geht's links vor dem Isartor rein in die Frauenstraße - immer genau am Rande der Altstadt entlang.

Vorbei am großen Outdoorausstatter Globetrotter, der traditionsreichen Wirtschaft Braunauer Hof (eine echte Empfehlung) und einem Laden für Umstandskleidung kommen wir zu einem Geschäft, das mich neugierig macht.

In der Frauenstraße wartet ein Barber-Shop

Nur für Männer. Dickes, dunkles Leder, dunkles Holz, eiserne Kanister, eiserne Schränke mit Schubladen voller Flaschen und Tiegel. Offensichtlich die Männerwerkstatt für Bart und Haare, Maniküre, Pediküre. "Reine Männersache", so steht's an der Schaufensterscheibe.

Aber nicht nur dieser, gleich mehrere Läden fallen mir auf. Auch eine Seitenstraße weiter. Spontan kommt mir der Werbe-Song eines Rasierklingenherstellers in den Sinn, der seit Jahren läuft und mich immer schmunzeln lässt: "... für das Beste im Mann." Da hab ich, denke ich mir, wohl was falsch gemacht.

Steakhaus, Raumaustatter und Galerien nebeneinander

Es folgt der schöne Altbau der Riemerschmid-Wirtschaftsschule, vorbei geht's am Viktualienmarkt und der Schrannenhalle. Auf der anderen Seite der Blumenstraße ein nobles Steakhaus, wo früher das Promi-Lokal "Kays Bistro" residierte, der uralte Straubinger Hof mit seinem feinen Wirtsgarten. Dazu Galerien, Antiquitätenladen, Raumausstatter, Sportoutfits und Geräte - und ein Autohändler.

Er hat einen ganz besonderen Wagen im Schaufenster. Von 0 auf Tempo 300 in 9,6 Sekunden. Der Preis? Ein Schnäppchen: 3,5 Millionen. Das trifft einen dann doch ein bisserl unerwartet in dieser Gegend.

Ein Stück weiter das Städtische Hochhaus - der Ziegelbau erinnert ein bisschen an die alten Wolkenkratzer in Amerika. Bestimmt eine gute Kulisse für einen Gangsterfilm. Und legendär für seinen alten Paternoster.

Das schmucke Marionettentheater, ein kleiner Park, die wunderschöne und wuchtige alte Hauptfeuerwache und die Altkatholische Kirche St. Willibrord, auch aus Backstein, dann ist mein Spaziergang, immer hart am Rande der Altstadt entlang, schon zu Ende.

Mainstream gibt's hier nicht

Natürlich kann ich nicht alles aufzählen und eine Menge an Gastronomie und Geschäften bleibt unerwähnt. Wer Mainstream und Massenware sucht, ist hier falsch, was man findet, sind Geschäfte in denen man sicher auch Unerwartetes findet. Schöne Sachen.

Leider ist Sonntag und alles geschlossen, sonst hätte ich gerne ein bisschen gestöbert. Ein Spaziergang lohnt sich aber auf jeden Fall. Danach vielleicht noch irgendwo einkehren, oder eine Bratwurst aus der Hand oder eine heiße Suppe im Stehen am Viktualienmarkt - eine runde Sache, das Ganze.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller