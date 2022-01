Das Münchner Olympiadorf: Die kleine Stadt für sich

Fotograf Simon Koy verirrt sich eines Tages ins Olympiadorf. Es entsteht eine besondere Hommage an dieses besondere Viertel.

In der Ladenstraße.

Simon Koy 30 In der Ladenstraße.

Sian Spohn in ihrer Wohnung.

Simon Koy 30 Sian Spohn in ihrer Wohnung.

Studentin Jessica wohnt in einem Bungalow.

Simon Koy 30 Studentin Jessica wohnt in einem Bungalow.

Ob das mit den Radln so gedacht war?

Simon Koy 30 Ob das mit den Radln so gedacht war?

Brigitte Wagner in ihrem Zuhause im Dorf.

Simon Koy 30 Brigitte Wagner in ihrem Zuhause im Dorf.

Kein Feuer machen, nicht musizieren und bitte den Hund an die Leine nehmen: die Regeln im Dorf.

Simon Koy 30 Kein Feuer machen, nicht musizieren und bitte den Hund an die Leine nehmen: die Regeln im Dorf.

Was vom Efeu übrig blieb.

Simon Koy 30 Was vom Efeu übrig blieb.

Kräftige Farben am Hauseingang.

Simon Koy 30 Kräftige Farben am Hauseingang.

Aber in Kombination mit farbigen Röhren ...

Simon Koy 30 Aber in Kombination mit farbigen Röhren ...

... man findet die Figuren an vielen Hauswänden.

Simon Koy 30 ... man findet die Figuren an vielen Hauswänden.

Das Olydorf wirkt trotz begrünter Dächer an manchen Stellen sehr betonlastig. Wie gut, dass man sich auf den Wiesen rund um die Anlage im Grünen sonnen kann.

Simon Koy 30 Das Olydorf wirkt trotz begrünter Dächer an manchen Stellen sehr betonlastig. Wie gut, dass man sich auf den Wiesen rund um die Anlage im Grünen sonnen kann.

Am Riesenfeld - Nicht das 50-jährige Jubiläum der Olympischen Spiele war Anlass für diese Fotoreportage, sondern reiner Zufall: Simon Koy war auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und verirrte sich auf dem Weg dorthin in das Olympiadorf. Dort fiel dem Fotografen auf, wie interessant diese kleine "Stadt für sich" eigentlich ist.

"Olympiadorf ist ein besonderer Ort in München"

Koy ist Münchner und lebt im Glockenbachviertel. Er sei erstaunt gewesen: "Seit 40 Jahren lebe ich in dieser Stadt und ich habe mich nie so richtig mit dem Olympiadorf auseinandergesetzt, obwohl es ein besonderer Ort in München ist."

Die Hochhäuser im Olydorf sind besonders ... © Simon Koy

Die Architektur fällt stark aus dem schicken und braven Stadtbild heraus, wie Koy empfand. Den vergangenen Sommer über erkundete er also den besonderen Ort mit seiner Kamera und besuchte einige Bewohner der Anlagen in ihrem Zuhause.

Koy bezeichnet den kalten Stil der Betonhochhäuser und Bungalows als "Brutalismus". Im krassen Gegensatz dazu stehe das Grün der Bepflanzung, und die Lebendigkeit, die durch den Alltag der Bewohner entsteht: Ein junger Mann, der auf seinem Skateboard ein Paket zur Post bringt. Spielende Kinder. Senioren, die einen Spaziergang machen. Der starke Kontrast habe ihn als Fotografen besonders gereizt.

Das Olympiadorf ist oberirdisch eine autofreie Zone, es gibt viel Bewegungsfreiraum, auch und vor allem für die Kinder. "Einige Bewohner, mit denen ich gesprochen habe, sind dort aufgewachsen. Sie zogen woanders hin und kehrten schließlich doch wieder zurück. Das hat mich beeindruckt", so Koy.

Kunterbunte Bungalows im Studentendorf

Die großen Balkone sind häufig üppig bepflanzt, sogar manch kleiner Baum wächst dort. Auch in den Gärten der Bungalows viel Grün. Im Studentendorf stoßen auf das Grau und Grün noch weitere Farben. Die Hauswände sind bunt bemalt, gestaltet von den Studenten, die sich inspirieren lassen von Künstlern wie Warhol, Picasso und Banksy.

... man findet die Figuren an vielen Hauswänden. © Simon Koy

Simon Koy fand zahlreiche Motive, die von Lebendigkeit und Kreativität zeugen und alles andere als eine öde Betonwüste dokumentieren. "In meinen Augen hat das Olympiadorf es verdient, zum Weltkulturerbe ernannt zu werden. Es steht nicht nur für die Olympischen Spiele vor 50 Jahren. Wirklich faszinierend ist, dass das Dorf bis heute bewohnt wird.

Bunt vor Beton. © Simon Koy

"Und das Zusammenleben dort funktioniert sehr gut", findet Simon Koy. Er selbst könne sich nach diesem Projekt sehr gut vorstellen, mit seiner Familie im Olympiadorf zu leben.

Für mehr Bilder aus dem Olydorf klicken Sie sich oben durch die Bildergalerie.

Die Fotografien kann man als PDF erwerben (4,49 Euro) oder als gedrucktes Buch (88,16 Euro). Bestellbar im Internet: kurzelinks.de



Haben Sie Erinnerungen und Fotos aus dem Jahr 1972? Waren Sie selbst bei den Spielen dabei oder haben etwas Besonderes in der Stadt erlebt, als Olympia in München zu Gast war? Schreiben Sie uns: leserforum@az-muenchen.de, Stichwort "München72", oder Abendzeitung München, Garmischer Straße 35, 81373 München