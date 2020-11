Schwierige Bergung: 83-Jährige kracht in Leitplanke

Eine 83-jährige Frau ist am Vormittag in Obermenzing mit ihrem Peugeot in eine Leitplanke gefahren und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden.

24. November 2020 - 16:34 Uhr | AZ

Die 83-jährige Frau musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnitten die Leitplanke mit einem Motortrennschleifer und einer Säbelsäge ab. © Berufsfeuerwehr München