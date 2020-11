Gabelstaplerfahrer fährt Kollegen um - 58-Jähriger schwer verletzt

In Kirchtrudering wird ein Mann bei einem Unfall mit einem Gabelstapler schwer verletzt. Sein Arbeitskollege übersah ihn beim Rangieren.

Kirchtrudering - In Trudering ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall mit einem Gabelstapler gekommen. Dessen Fahrer übersah beim Rangieren einen Arbeitskollegen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 7.25 Uhr in Kirchtrudering. In einer dortigen Lagerhalle waren Arbeiter mit Ladetätigkeiten beschäftigt.

Staplerfahrer fährt Arbeitskollegen um

Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg habe beim Rangieren seinen Kollegen übersehen und ihn dann anschließend erfasst, so die Polizei. Der ebenfalls 58-jährige Arbeiter wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Gabelstapler entstand kein Sachschaden.