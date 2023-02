Schimmel, Asbest und Mäusekot: Was macht die Stadt mit der Pannen-Schule in Pasing?

Die Eltern beklagen viele Mängel an der Grund- und Mittelschule an der Peslmüllerstraße. Am Donnerstag kommen Stadträte zu Besichtigung und Dialog.

09. Februar 2023 - 07:40 Uhr | Eva von Steinburg

Marode Stellen gibt es in der Grundschule an der Peslmüllerstraße etliche: Hier deutet Stephanie Fischer, Vorsitzende des Fördervereins, auf die Fensterfront in einem Klassenraum von Erstklässlern, die mit löchrigen Styroporplatten provisorisch gedämmt ist. © Daniel von Loeper