Am Glockenbach: "Menschenfreundlicher Umbau" – 48 Parkplätze fallen weg

Mehr Bäume, mehr Bänke und 48 Parkplätze weniger: Das sind die neuen Pläne der Stadt für den Spielplatz Am Glockenbach. Trotz Beschluss nach langjähriger Diskussion sind sich Befürworter und Gegner spinnefeind.

So eben und glatt soll die Fahrbahn am Glockenbach-Spielplatz bald aussehen.

Isarvorstadt - Für 4,65 Millionen Euro gestaltet die Stadt die Fahrbahnen und Gehwege rund um den Spielplatz Am Glockenbach um. Das hat der Stadtrat am vergangenen Dienstag beschlossen.

Umbau am Spielplatz: "Menschenfreundlich und fußgängerorientiert"

Alle Gehwegflächen werden mit Gehwegplatten saniert, sofern dies die Wurzeln der Bestandsbäume zulassen, teilte das Rathaus mit. Der Umbau werde laut Grünen-Stadträtin Gudrun Lux "menschenfreundlich und fußgängerorientiert" erfolgen.

Das heißt konkret: In den Kreuzungsbereichen gibt es mehr Platz für Fußgänger, Bordsteine werden an Querungen abgesenkt und an einigen Punkten werden auch Poller errichtet, um unerwünschte Autos fernzuhalten, die auf dem Gehweg parken.

Vor allem für Autofahrer wird sich rund um den beliebten Kinderspielplatz einiges ändern: Insgesamt 48 Parkplätze kommen weg! Stattdessen gibt es Stellplätze für 170 Fahrräder.

Hier am Dreieck Am Glockenbach fallen Parkplätze weg. (Archivbild) © ruf

Auch ein Punkt, der von Gegnern der Umbaupläne kritisiert wurde: es wird mehr Bäume und Bänke geben. 17 Bäume sollen zusätzlich gepflanzt werden.

CSU bemängelt fehlende Anwohnerbeteiligung

Die CSU sieht das Vorhaben kritisch. Sie bemängelt vor allem den Wegfall der Parkplätze. Zudem wurden aus Sicht der Fraktion die Anwohner nicht genug beteiligt. Tatsächlich hat das Baureferat solche Anfragen des Bezirksausschusses bereits abgelehnt, mit dem Verweis auf einen Mangel an Kapazitäten.

Erst recht kurzfristig ist dem Vernehmen nach die SPD ins Lager der Befürworter der Umbaumaßnahmen gestoßen. Nicht weiter diskutiert wurde im Bauausschuss ein Vorschlag aus Kreisen der Befürworter und auch der FDP, in dem es darum ging, zu prüfen, ob die nahegelegene Tiefgarage des Edeka-Marktes nicht als Ersatz für einige der gestrichenen Auto-Parkplätze dienen könnte.

Denen, die wortwörtlich im Zentrum der ganzen Thematik stehen, nämlich den Kindern, die auf dem Spielplatz Am Glockenbach dann auch herumtoben, dürfte das egal sein. Das sieht auch Henriette Kuhrt von der Bürgerinitiative "Glockenbach für Alle" so: "Wir sind froh und dankbar, dass die maßgeblichen Politiker unsere Anliegen angehört und ernst genommen haben. Dies ist ein guter Tag für die Kinder und alle anderen verletzlichen Verkehrsteilnehmer des Viertels, und es ist ein guter Tag für die Zukunft der Stadt München."

Das Baureferat wurde mit dem Beschluss nun offiziell beauftragt, die Umbauarbeiten vorzubereiten. Mitte 2023 soll es damit losgehen und planmäßig wäre Ende 2025 die Umgestaltung beendet.