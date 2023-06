Rätselhafter Rentner-Tod in Untermenzing: Verdächtige festgenommen

Der gewaltsame Tod von Halil O. (76) in Untermenzing gab der Polizei lange Rätsel auf. Jetzt hat sie offenbar eine Verdächtige festgenommen.

Untermenzing - Am 13. Januar fand die Polizei die Leiche von Halil O. (76) in dessen Wohnung in Untermenzing. Sie geht wegen der Gesamtumstände von einem Tötungsdelikt aus.

Monatelang fehlte von dem oder den möglichen Tätern jede Spur. Deshalb hatte sich die Polizei in den vergangenen Monaten mehrmals an die Öffentlichkeit gewandt, um mehr über die letzten Tage im Leben von Halil O. zu erfahren.

Wie die Münchner Polizei nun am Dienstag (6. Juni) mitteilte, hat sie eine Tatverdächtige festgenommen. Im Verlauf des Tages werden die Ermittler dazu mehr Informationen veröffentlichen.

Untermenzing: Rentner nach Tagen tot aufgefunden

An besagtem Freitag, 13. Januar, meldete sich ein Bekannter des Senioren bei der Polizei, weil er diesen seit mehreren Tagen nicht mehr erreichen konnte und sich Sorgen machte. Die Polizei fand Halil O. schließlich – tot. Er hatte wohl bis zu fünf Tage in der Wohnung in der Francestraße gelegen.

Die ersten Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der 76-Jährige alleine wohnte. Er sei häufig mit seinem Gehwagen im Freien unterwegs gewesen und habe auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt, erklärte die Polizei in einer Mitteilung eine Woche nach dem Leichenfund. "Bei seinen Erledigungen und Einkäufen bekam er immer wieder Hilfe von verschiedenen Personen. Zum Teil wurden ihm auch seine Einkäufe oder der Rollator in die Wohnung gebracht."

O. war laut Polizei ein sehr geselliger Mensch: Noch am 7. Januar sei er laut Polizei mit Freunden auf offener Straße unterwegs gewesen. Ein Nachbar habe ihn tags darauf noch bis abends um 20 Uhr zuhause besucht. Die Polizei geht deswegen aktuell davon aus, dass er am darauf folgenden Montagvormittag (9. Januar) getötet wurde. Kurz davor habe er noch den Verlust seines Handys beklagt.