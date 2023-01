Nach Unfall: Radler (65) stirbt im Krankenhaus

Der Mann ist mit seinem Rad gegen ein geparktes Auto geprallt und gestürzt. Zwei Tage später ist er im Krankenhaus gestorben.

Sendling - Tragischer Unfall in Mittersendling: Am vergangenen Montag ist ein Mann mit seinem Fahrrad in der Ehrwalder Straße gegen ein geparktes Auto gefahren, gestürzt und nur zwei Tage später im Krankenhaus verstorben.

Wie die Polizei berichtet, schien der 65-Jährige zunächst unverletzt zu sein – nach seinem Unfall beging er Fahrerflucht. Ein Zeuge alarmierte den Notruf und teilte der Polizei mit, dass der Radler "unsicher wirke". Beamte hielten den Mann wenige Minuten später an. Dabei verlor der Radler mehrmals das Bewusstsein.

Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er am Mittwoch verstarb. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.