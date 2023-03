Massenschlägerei am Hauptbahnhof: Männer prügeln mit Gürtel und Radlschloss aufeinander ein

Insgesamt zehn Männer haben sich am Sonntagabend im Münchner Hauptbahnhof geprügelt. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ludwigsvorstadt - Am Sonntagabend ist es am Münchner Hauptbahnhof zu einer Massenschlägerei gekommen. Drei Männer werden am Montag dem Haftrichter vorgeführt, sieben weitere konnten entkommen.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, geriet eine dreiköpfige Gruppe gegen 21.45 Uhr im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs mit einer anderen Gruppe, bestehend aus sieben Personen, in Streit.

Polizei nimmt drei Männer fest

Schließlich fingen die Beteiligten an, aufeinander einzuschlagen. Laut Polizei kamen dabei Glasflaschen, ein Gürtel sowie ein Fahrradschloss als Schlagwaffen zum Einsatz. Auch als einige Personen bereits am Boden lagen, wurde laut Bundespolizei weiter auf sie eingeschlagen und eingetreten.

Ein unbeteiligter Passant beobachtete den Vorfall und alarmierte den Notruf. Die siebenköpfige Gruppe konnte unerkannt fliehen, Männer im Alter von 23, 25 und 26 wurden festgenommen. Alle drei waren betrunken und leicht verletzt. Der 25-Jährige wurde wegen einer Platzwunde am Kopf ärztlich versorgt.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizei wertet derzeit Kameraaufzeichnungen vom Hauptbahnhof aus, um den Tathergang zu klären. Sie ermittelt gegen alle Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die Angaben machen und Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 089/5155501111 melden.