Radl-Frust in Haidhausen: Besser warten an der Ampel

Ein Radl-Aufstellstreifen an der Preysingstraße soll den Verkehrsfluss verbessern.

Haidhausen - Die Preysingstraße in Haidhausen ist eine Fahrradstraße, daher wird sie von vielen Radlern genutzt. Doch an der Kreuzung zur Wörth- und Metzgerstraße kommt der Verkehrsfluss ins Stocken.

Preysingstraße: Radfahrer sollen besser abbiegen können

Grund: Mehrere Fahrtrichtungen treffen aufeinander, die bevorrechtigte Tram kreuzt und Autos stehen oft lange an der Ampel - und die Radler hinter ihnen. Manchmal sogar zwei Ampelphasen lang, denn die Grünphasen sind kurz.

Die SPD im Bezirksausschuss (BA) hat deshalb vorgeschlagen, an der Stelle eine Radlaufstellfläche vor den Autos am Fußgängerübergang einzurichten. So müssten die Radler nicht mehr hinter den Pkw oder am zu engen Fahrbahnrand warten, sondern wären besser sichtbar und könnten einfacher links abbiegen.

Der BA stimmte für den Vorschlag. Zusätzlich soll die Stadt prüfen, ob ein grüner Rechtsabbiegerpfeil für Radfahrer angebracht werden kann.