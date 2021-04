Proteste im Münchner Osten: Anwohner in Parkplatznot

In Berg am Laim soll ein Großteil der Parkplätze wegfallen. Anwohner sind entsetzt.

Die Heilbrunner Straße ist eine von zwei betroffenen Straßen in Berg am Laim. (Archivbild)

Berg am Laim - Die Anwohner der Bad-Kissingen- und Heilbrunner Straße haben eine Demo organisiert, das berichtet der " ": Sie sind nicht einverstanden mit der Parkplatz-Politik des Bezirksausschusses.

Die 188 Häuser entlang der knapp 100 Meter langen Sackgassen haben keine Stellplätze, und die Warteliste für die benachbarte Tiefgarage ist lang.

Kein Parkplatz-Kompromiss in Berg am Laim in Sicht

Trotzdem haben sich Stadtteilpolitiker der Grünen, der SPD, der Linken und der FDP für ein halbseitiges Halteverbot ausgesprochen, um Rettungsdiensten und der Müllabfuhr zu einem besseren Durchkommen zu verhelfen.

Die Bürger dagegen schlagen einen Kompromiss vor: ein einseitiges Halteverbot zwischen 7 und 12 Uhr an Leerungstagen. Denn den einzigen Problemfall mit einem Krankenwagen habe in den letzten Jahren ein Falschparker verursacht – was durch ein Halteverbot auch nicht auszuschließen sei.

Innerhalb von wenigen Tagen haben die Anwohner nach "Merkur"-Angaben über 200 Unterschriften gegen das Halteverbot gesammelt. Diese wollen sie nun der Stadt vorlegen.