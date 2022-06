Petition: Schwanthalerstraße soll dauerhaft begrünt werden

Am 22. Juni ziehen die Green-City-Unterstützer mit ihrer Wanderbaumallee vom Arnulfpark in die Schwanthalerstraße. Und das bereits zum vierten Mal. "Leider sind noch immer keine Bäume gepflanzt!"

Ludwigsvorstadt - Seit 1992 wirbt die Münchner Umweltorganisation Green City für eine dauerhafte Begrünung der Stadt, zum mittlerweile vierten Mal sollen mobile Bäume in der Schwanthalerstraße nun zeigen, wie städtische Begrünung die Lebensqualität vor Ort steigern kann.

Wanderbaumallee zieht vom Arnulfpark in die Schwanthalerstraße

Am Mittwoch, 22. Juni, um 18.30 Uhr geht es in der Erika-Mann-Straße 31 los – dann ziehen die Green-City-Unterstützer mit ihrer Wanderbaumallee in einem feierlichen Umzug vom Arnulfpark in die Schwanthalerstraße.

"Schon 2009, 2010 und 2016 waren wir mit der Wanderbaumallee in der Schwanthalerstraße zu Gast. Leider sind noch immer keine Bäume gepflanzt!", heißt es in einer Mitteilung des gemeinnützigen Vereins.

Green City setzt sich für eine grünere Schwanthalerstraße ein

Mit einer kämpft Green City gemeinsam mit den Anwohnern für eine dauerhafte Begrünung in der Schwanthalerstraße.

Die 15 mobilen heimische Bäume verwandeln ausgewählte Straßen für einige Wochen in grüne Alleen: "Die Wanderbäume erhöhen nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern verbessern auch das Stadtklima – und das mit Erfolg."

Mit 15 mobilen heimischen Bäumen soll die Wanderbaumallee die entsprechenden Straßen für einige Wochen in grüne Alleen verwandeln. © Green City e.V.

Nach Green-City-Angaben säumten die mobilen Bäume bereits mehr als 60 Straßen in München, 150 Bäume wurden demnach dauerhaft gepflanzt – unter anderem in der Schrenk- und Steinstraße, im Hofgarten oder am Kaiserplatz. Der Weg der Wanderbäume endet beim Zwischennutzungsprojekt "Franzi", das ebenfalls von Green City mit betreut wird.