Neuperlach: Geparkter Mercedes geht in Flammen auf

Die Münchner Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Das Auto wurde völlig zerstört.

Neuperlach - Der Besitzer der Mercedes B-Klasse, ein 50-Jähriger aus München, kam am frühen Sonntagmorgen nach Hause. Als er gegen 4.15 Uhr in Neuperlach am Karl-Marx-Ring aus einem Taxi stieg, bemerkte er plötzlich Feuerschein in seiner Nähe. Es war sein Auto, das da gerade dabei war, in Flammen aufzugehen.

Besitzer steigt aus Taxi, Auto brennt

Der Wagen war ganz in der Nähe unterhalb der Fußgängerbrücke am Hans-Lohr-Weg geparkt. Der Mercedes fing im selben Moment an zu brennen, als der 50-Jährige aus dem Taxi stieg. Der Münchner verständigte sofort die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Allerdings ist der Mercedes nicht mehr zu gebrauchen. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.

An Zufall glaubt die Polizei nicht

Auffallend ist, dass der Benz genau in dem Moment zu brennen begonnen hatte, als auch sein Besitzer eintraf. An einen Zufall glaubt die Polizei nicht. Zumal die Brandfahnder vom ermittelnden Kommissariat K 13 inzwischen herausfanden, dass das Feuer an dem Mercedes B 200 vorsätzlich gelegt worden war.

Das Motiv für den Brandanschlag ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.