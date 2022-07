Nach Bremsung im Bus gestürzt: Münchnerin (82) verstirbt im Krankenhaus

Eine 82-jährige Frau ist am Dienstag in einem Münchner Bus gestürzt, nachdem der Fahrer abbremsen musste. Nun ist sie an den schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

10. Juli 2022 - 16:26 Uhr | AZ

Beim Sturz in einem Bus verletzte sich eine Frau (82) schwer und verstarb wenige Tage später im Krankenhaus. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa