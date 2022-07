Trotz Martinshorn und Blaulicht: Drei Verletzte Polizisten nach Kollision mit BMW

Frühmorgens am Samstag übersieht ein BMW-Fahrer auf der Kreuzung ein Polizeiauto, das mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs war. Drei Beamte werden leicht verletzt.

Ramersdorf - Der 56-jährige BMW-Fahrer hatte zwar eine grüne Ampel und damit theoretisch die Erlaubnis, am Samstag in der Früh die Kreuzung an der Rosenheimer Straße zu überqueren. Dabei übersah und überhörte er aber ein Polizeiauto im Einsatz, das mit Blaulicht und Martinshorn im Einsatz war.

Martinshorn übersehen, Blaulicht überhört

Das Polizeiauto überfuhr die Kreuzung bei Rot, gleichzeitig fuhr der Mann mit seinem BMW auf die Kreuzung und erwischte das Polizeiauto (ein Opel) an der hinteren rechten Seite. Alle drei Insassen – die 23-jährige Fahrerin und die 22 und 27 Jahre alten mitfahrenden Polizisten – wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Die drei Polizisten gingen selbständig in ambulante ärztliche Behandlung, wie die Polizei mitteilt. Den Sachschaden an den beiden Autos schätzt sie als "mittel" ein. Etwa eine Stunde lang war ein Fahrstreifen auf der Rosenheimer Straße stadtauswärts gesperrt.