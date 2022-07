Nach Unfall: Feuerwehr muss Mann aus Auto befreien

Ein Mann ist in Nymphenburg mit seinem Wagen in ein geparktes Auto gekracht, durch den Unfall wurde er in seinem Fahrzeug eingeschlossen.

08. Juli 2022 - 10:26 Uhr | AZ

Ein Bild vom Unfallort in der Waisenhausstraße. © Berufsfeuerwehr München

Neuhausen-Nymphenburg - Am frühen Freitagmorgen ist es in der Waisenhausstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, war der 52-Jährige gegen 5.25 Uhr mit seinem Renault auf der Waisenhausstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr. Durch den Aufprall wurde der Wagen auf weitere Fahrzeuge geschoben. Die alarmierte Feuerwehr sperrte die Straße ab und befreite den eingeschlossenen Fahrer aus dem Auto. Der Notarzt versorgte ihn anschließend vor Ort und brachte ihn dann in eine Klinik. Zum entstandenen Sachschaden kann die Feuerwehr keine Angaben mehr, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.