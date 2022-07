Schwabing: Senior tötet seine Frau und dann sich selbst

Am Mittwochmorgen findet die Polizei in einer Schwabinger Wohnung ein totes Ehepaar: Der Mann tötete zunächst seine Frau und dann sich selbst.

Die Polizei hat das tote Ehepaar in der Wohnung gefunden. (Symbolbild)

Schwabing - Wegen eines möglichen Tötungsdelikts wurde die Polizei am Mittwochmorgen in ein Mehrfamilienhaus in Schwabing gerufen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann ein totes Ehepaar – beide "über 80 Jahre alt", wie die Polizei mitteilt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Ehemann mit einer Pistole erst seine Frau und dann sich selbst erschossen hat. Die Polizei fand bei den toten Personen eine Schusswaffe.

Tatmotiv wahrscheinlich schwere Erkrankung

Die Kriminalpolizei vermutet, dass eine schwere Erkrankung der Grund für die Tat war und ermittelt weiter.

Sie befinden sich in einer seelischen Notlage? Entlastende Gespräche und Infos zu weiteren Hilfsangeboten gibt es beim " ". Unter der Telefonnummer 0180-655 3000 können Sie sich einfach und direkt rund um die Uhr professionelle Hilfe holen. Weitere Infos finden Sie auf dieser Webseite.