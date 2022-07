Lerchenauer See: Zwei Mülltonnen angezündet

Am frühen Samstagmorgen brennen am Lerchenauer See zwei Mülltonnen lichterloh. Die Polizei sucht Zeugen.

10. Juli 2022 - 14:12 Uhr | AZ

Lerchenauer See: hier brannten in der Nacht auf Sonntag zwei Mülltonnen. © AZ-Archiv