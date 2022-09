Nach Wiesn-Besuch: Brite (35) niedergestochen – Tatverdächtiger festgenommen

War es ein missglücktes Drogengeschäft? Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen festgenommen.

Schwabing-West - Nachdem am Abend des 17. Septembers ein Mann am Ackermannbogen niedergestochen worden ist, teilt die Polizei nun mit: Ein18-jähriger Tatverdächtiger ist festgenommen worden. Es handelte sich womöglich um ein schiefgegangenes Drogengeschäft

Das war passiert: Gegen 18.30 Uhr am Anstichtag wurde die Polizei alarmiert, weil ein schwer verletzter Mann auf dem Gehweg in der Nähe des Ackermannbogens liegt. Der 35-jährige britische Tourist – zuerst teilte die Polizei mit, er sei 41 Jahre alt – hatte unter anderem eine tiefe Stichverletzung am Oberkörper, wie die Polizei mitteilte. Zunächst tappte sie im Dunkeln, doch nun wurde ein 18-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Es handelte sich womöglich um ein schiefgegangenes Drogengeschäft

Wiesn-Besucher niedergestochen: Die Polizei ermittelt

Der Mann hat nach ersten Informationen der Mordkommission mit zwei Freunden auf dem Oktoberfest gefeiert. Die Männer trennten sich anschließend. Der 35-jährige fuhr in Richtung Schwabing. Trotz seiner schweren Verletzung ist es dem Mann offenbar noch gelungen, über sein Handy einen seiner Freunde anzurufen. Er sei überfallen und attackiert worden, berichtete er. Der Freund verständigte die Polizei und den Rettungsdienst.

Brite (35) nicht mehr in Lebensgefahr

Als der Notarzt bei dem 35-Jährigen eintraf, war der Patient noch ansprechbar. Der Tourist blutete aus einer tiefen Stichwunde am Oberkörper. Ein Notarzt brachte den Verletzten ins Krankenhaus, wo er noch am selben Abend notoperiert wurde. Sein Zustand ist stabil, er schwebe nicht in Lebensgefahr, hieß es gestern. Er ist derzeit aber nicht vernehmungsfähig.

Missglücktes Drogengeschäft? Tatverdächtiger gefasst

Wie die Polizei vermeldet, konnte nun ein 18-jähriger Münchner als Tatverdächtiger festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen ihn vom Amtsgericht München erlassen. Am Montag in den frühen Morgenstunden wurden fünf Wohnobjekte von Polizeibeamten durchsucht, wobei der der 18-Jährige an einer der Örtlichkeiten verhaftet werden konnte. Ein zweiter Tatbeteiligter, ebenfalls ein 18-jähriger mit Wohnsitz in München, wurde wegen schweren Raubes im Rahmen dieser Aktion ebenfalls verhaftet.

Beide Tatverdächtige werden nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der letztendlich über eine Untersuchungshaft entscheiden wird. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem Vorfalls um ein Rauschgiftgeschäft. Es war wohl ein geplantes Zusammentreffen zwischen Opfer und Tatverdächtigen, in dessen Verlauf dem 35-Jährigen mehrere hundert Euro geraubt wurden.

Die Polizei ermittelt weiter.