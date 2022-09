Unfall am Lenbachplatz: Radfahrer (25) von Lkw erfasst – tot!

Als der Lastwagen nach rechts abbiegen möchte, kommt es zum Zusammenstoß.

Der Lenbachplatz in der Münchner Innenstadt. (Archivbild)

Altstadt - Tödlicher Verkehrsunfall in der Münchner Innenstadt: Am frühen Freitagmorgen, gegen 5.35 Uhr, ist ein 25-jähriger Radfahrer am Lenbachplatz von einem Lastwagen erfasst worden und ums Leben gekommen.

Der Münchner war auf dem Radweg in Richtung Maximiliansplatz unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Lkw kam. Der 55-jährige Fahrer wollte zu diesem Zeitpunkt nach rechts in die Pacellistraße abbiegen.

Der 25-Jährige starb noch vor Ort. Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang klären. Weitere Details und Informationen der Polizei folgen gegen Mittag.

+++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. +++