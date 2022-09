Georg-Hirth-Platz: Bus kracht in Pkw – 65-Jährige schwer verletzt

Am frühen Donnerstagabend ist es in der Ludwigsvorstadt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus gekommen. Die Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der Busfahrer und die Insassen blieben unverletzt.

Ludwigsvorstadt - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw am Georg-Hirth-Platz ist am Donnerstag eine Frau schwer verletzt worden.

Wie Feuerwehr und Polizei berichten, fuhr der Bus auf dem Sonderfahrtstreifen der Paul-Heyse-Straße in südliche Richtung und wollte diesem folgend in die Lessingstraße einbiegen – er hatte laut Ampelanlage freie Fahrt. Gleichzeitig fuhr die Frau aus dem Landkreis München mit ihrem Chevrolet neben der Busspur. An der Kreuzung zur Pettenkoferstraße wollte sie verbotswidrig wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Linienbus, der in die Fahrerseite des Kleinwagens krachte.

Unfall am Georg-Hirth-Platz: Busfahrer bleibt unverletzt

Die 65-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt und in ihrem Auto eingeschlossen, das durch den Zusammenprall deformiert wurde. Während sich der Notarzt um die Versorgung der Frau kümmerte, entfernte die Feuerwehr beide Türen des Wagens. Die schwer verletzte Frau konnte daraufhin aus dem Auto geborgen werden, sie wurde umgehend in den Schockraum einer Klinik gebracht.

Der 37-jährige Busfahrer und die Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. An dem Kleinwagen entstand ein Totalschaden, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.

Polizei ermittelt

Während des Einsatzes kam es im Bereich des Georg-Hirth-Platzes zu starken Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.